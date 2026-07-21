به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی شجاع با اشاره به آخرین آمار ثبت‌نام زائران اربعین در سامانه سماح تا روز دوشنبه ۲۹ تیرماه، اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۴۲۶ نفر در سراسر کشور در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۰۳ هزار و ۵۷۱ نفر مربوط به استان خراسان رضوی است.

مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوی افزود: بر اساس آمار ثبت‌نام، زائران خراسان رضوی برای خروج از کشور مرزهای مهران، شلمچه، خسروی و چذابه را به ترتیب به عنوان پرمتقاضی‌ترین مرزهای خروجی انتخاب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی از نظر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در رتبه دوم کشور قرار دارد، گفت: استان تهران با ۱۵۷ هزار و ۹۲ نفر بیشترین آمار ثبت‌نام را به خود اختصاص داده و پس از خراسان رضوی با ۱۰۳ هزار و ۵۷۱ نفر، استان خوزستان با ۹۰ هزار و ۸۶۶ نفر در جایگاه سوم قرار دارد.

شجاع درباره ترکیب سنی ثبت‌نام‌کنندگان نیز تصریح کرد: بیشترین تعداد ثبت‌نام‌ها مربوط به گروه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال است و گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز در رتبه دوم قرار دارد.

مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوی همچنین درباره آمار شهرستان‌های خراسان رضوی در ثبت‌نام اربعین گفت: شهرستان مشهد بیشترین تعداد ثبت‌نام را داشته و پس از آن، شهرستان‌های نیشابور و سبزوار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.