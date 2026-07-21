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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

ثبت‌نام ۱۰۳ هزار زائر اربعین از خراسان رضوی    

ثبت‌نام ۱۰۳ هزار زائر اربعین از خراسان رضوی    

مشهد- مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوی گفت: تاکنون ۱۰۳ هزار و ۵۷۱ نفر از استان خراسان رضوی در سامانه سماح برای سفر اربعین ثبت‌نام کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی شجاع با اشاره به آخرین آمار ثبت‌نام زائران اربعین در سامانه سماح تا روز دوشنبه ۲۹ تیرماه، اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۴۲۶ نفر در سراسر کشور در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۰۳ هزار و ۵۷۱ نفر مربوط به استان خراسان رضوی است.

مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوی افزود: بر اساس آمار ثبت‌نام، زائران خراسان رضوی برای خروج از کشور مرزهای مهران، شلمچه، خسروی و چذابه را به ترتیب به عنوان پرمتقاضی‌ترین مرزهای خروجی انتخاب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی از نظر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در رتبه دوم کشور قرار دارد، گفت: استان تهران با ۱۵۷ هزار و ۹۲ نفر بیشترین آمار ثبت‌نام را به خود اختصاص داده و پس از خراسان رضوی با ۱۰۳ هزار و ۵۷۱ نفر، استان خوزستان با ۹۰ هزار و ۸۶۶ نفر در جایگاه سوم قرار دارد.

شجاع درباره ترکیب سنی ثبت‌نام‌کنندگان نیز تصریح کرد: بیشترین تعداد ثبت‌نام‌ها مربوط به گروه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال است و گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز در رتبه دوم قرار دارد.

مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوی همچنین درباره آمار شهرستان‌های خراسان رضوی در ثبت‌نام اربعین گفت: شهرستان مشهد بیشترین تعداد ثبت‌نام را داشته و پس از آن، شهرستان‌های نیشابور و سبزوار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

کد مطلب 6894597

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