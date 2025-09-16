به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانهای از آغاز عملیات اجرایی راههای دسترسی پل خسرج در شهرستان کرخه خبر داد و گفت: این مرحله از پروژه با همکاری ادارهکل راهداری، مقامات محلی و پیگیریهای نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی وارد فاز اجرایی شد.
محمد جولانژاد اظهار کرد: کلنگ احداث پل خسرج در مهرماه ۱۳۹۵ به زمین زده شد و قرار بود با مشارکت بنیاد برکت اجرا شود، اما به دلیل بروز مشکلات اجرایی، روند ساخت با وقفه مواجه شد.
وی با اشاره به مشخصات فنی پل خسرج که ۱۲۰ متر طول و حدود ۱۰ متر عرض دارد، افزود: پس از انتقال مسئولیت پروژه از ادارهکل راه و شهرسازی به ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، با تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی، ساخت پل با ارزشی بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
جولانژاد ادامه داد: بهمنظور تسریع در بهرهبرداری عمومی از این پل، پروژه در دو فاز تعریف شد؛ فاز نخست شامل ساخت پل که اکنون به پایان رسیده و فاز دوم شامل احداث راههای دسترسی است که پیمانکار آن تعیین شده و عملیات اجرایی آن بهزودی با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.
