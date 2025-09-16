روکش آسفالت «برازجان تا پل کلل آبپخش» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه در محور کریدوری و شریانی برازجان- گناوه به طول ۱۱ کیلومتر و اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در دست اجراست.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: هدف از این پروژه ارتقای سطح سرویس جاده، افزایش عمر رویه آسفالت و بهبود ایمنی کاربران جاده‌ای می‌باشد و تا آبان‌ماه تکمیل خواهد شد.

حیدری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای کریدوری-شریانی استان اجرایی شده که به این منظور ۳۰ هزار ۳۱۰ تن آسفالت استفاده شده است.