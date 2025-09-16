  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

روکش آسفالت «برازجان تا پل کلل آبپخش» آغاز شد

روکش آسفالت «برازجان تا پل کلل آبپخش» آغاز شد

بوشهر- معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از آغاز عملیات روکش آسفالت «میدان میوه و تره بار برازجان تا پل کلل آبپخش» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه در محور کریدوری و شریانی برازجان- گناوه به طول ۱۱ کیلومتر و اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در دست اجراست.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: هدف از این پروژه ارتقای سطح سرویس جاده، افزایش عمر رویه آسفالت و بهبود ایمنی کاربران جاده‌ای می‌باشد و تا آبان‌ماه تکمیل خواهد شد.

حیدری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای کریدوری-شریانی استان اجرایی شده که به این منظور ۳۰ هزار ۳۱۰ تن آسفالت استفاده شده است.

کد خبر 6591274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها