به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح شنبه در جمع خبرنگاران از لکه گیری و آسفالت محور چغادک به بنه گز خبر داد و اظهار داشت: این محور به دلیل راه دسترسی چندین روستا و شهر، از مسیرهای پرتردد و مهم بوده که در طول سال به عنوان محل گذر بسیاری از مردم و مسافران است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر اضافه کرد: این محور با گذشت زمان و عوامل متعدد طبیعی و… دچار تخریب و چاله‌های زیادی شده، از این رو طرح لکه گیری و روکش این محور در دستور کار قرار گرفت.

اخترشناس یادآور شد: این پروژه به طول ۲۰ کیلومتر لکه گیری و آسفالت و اعتبار ۶ میلیارد تومان تا دهه فجر تکمیل می‌شود.

وی به اصلاح آسفالت محورهای شریانی و کریدوری استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری ۱۴۵ کیلومتر روکش و لکه گیری در راه‌های استان اجرا شده و ۱۳۰ کیلومتر دیگر هم در دست اقدام می‌باشد که نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای و نگهداری شبکه راه‌ها به عنوان سرمایه ملی دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر درباره مهمترین محورهای استان که امسال روکش آسفالت آنها انجام شده یا در دستور کار است خاطرنشان کرد: عملیات لکه گیری و روکش آسفالت در محورهای بوشهر -چغادک، محدوده کمربندی دوراهک، خورموج تا پل مند، گردنه عامری دیلم، چغادک - بنه گز، عالی حسینی- گادویی، گادویی- تل سیاه، کلل - زیارت و میدان بسیج گناوه - سید رضا اجرایی شده یا در دست اجراست.