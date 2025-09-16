حسین رسولی در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز پویش جمعآوری کمکهای مردمی برای تأمین لوازمالتحریر، کیف، کفش و البسه مورد نیاز دانشآموزان تحت پوشش این نهاد خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر بیش از چهار هزار و ۴۰۰ دانشآموز تحت حمایت بهزیستی در استان مشغول به تحصیل هستند که نیازمند همراهی و کمکهای مردم نوعدوست و خیرین هستند.
وی با بیان اینکه اعتبارات دولتی بهزیستی پاسخگوی تمام نیازهای این قشر نیست، افزود: هر ساله بخشی از نیازهای دانشآموزان با استفاده از منابع سازمان تأمین میشود، اما بدون همراهی خیرین و مشارکتهای مردمی، پوشش کامل نیازها امکانپذیر نیست.
رسولی ادامه داد: در سال گذشته بهطور میانگین یک میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی برای هر دانشآموز پرداخت شد و افزون بر آن، حدود ۷۰۰ بسته لوازمالتحریر نیز از محل کمکهای مردمی تأمین و توزیع شد.
مدیرکل بهزیستی کردستان ضمن دعوت از عموم مردم برای مشارکت در این طرح نیکوکارانه گفت: هماکنون ۱۰ اداره بهزیستی در شهرستانهای استان و همچنین ۵۳ مرکز «مثبت زندگی» در سراسر کردستان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم عزیز هستند.
وی افزود: مؤسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی نیز در این زمینه فعال هستند و آماده دریافت و توزیع کمکها به جامعه هدف هستند.
رسولی با اشاره به روشهای مشارکت مردمی گفت: شهروندان میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق کد دستوری ستاره ۶۶۵۵ ستاره ۲۲۲۸۸ مربع یا شماره کارت مجازی ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۸۱۶۷۸۴ واریز کنند.
وی اضافه کرد: همچنین امکان تحویل حضوری کمکهای غیرنقدی نظیر لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک در مراکز بهزیستی و دفاتر مثبت زندگی نیز فراهم شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم و خیرین، سال تحصیلی جدید برای این دانشآموزان با نشاط و امید بیشتری آغاز شود.
