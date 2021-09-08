به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پهلوانی ستوده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در آستانه شروع سال تحصیلی جدید همه مراکز بهزیستی در استان آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند، گفت: جمع کثیری از خانواده‌های معلولین، زنان سرپرست خانوار و مستمندان تحت پوشش بهزیستی دارای فرزندان محصل هستند.

مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به اینکه این سازمان براساس رسالت ذاتی خود در حد توان و اعتبارات دولتی در خدمت جامعه هدف است، افزود: با عنایت به گستردگی نیازمندی‌ها و عدم پاسخگویی اعتبارات دولتی، همیشه خیرین و نیکوکاران سخاوتمند استان یاور بهزیستی در این زمینه بوده‌اند.

وی با تاکید بر نیازهای مبرم دانش آموزان زیر پوشش و احتمال شروع سال تحصیلی به شیوه مجازی یا ترکیبی، مهمترین نیاز دانش آموزان را تب‌لت و گوشی برشمرد و ادامه داد: در سال گذشته با مساعدت خیرین حدود ۹۰ دستگاه گوشی و تبلت بین دانش آموزان تهیه و توزیع گردید.

پهلوانی با بیان اینکه امسال هم تعدادی از فرزندان بهزیستی و معلولین و … نیازمند تأمین این اقلام هستند، گفت: تأمین کیف، کفش، پوشاک و لوازم التحریر مورد نیاز از اولویت‌های این فصل است.

وی با تاکید بر اینکه خیرین و مردم نوع دوست استان در آستانه ایام اربعین حسینی نذورات خود را به سمت تأمین نیازهای مددجویان سوق بدهند، افزود: کلیه مراکز بهزیستی به‌صورت حضوری یا با هماهنگی با شماره تماس ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۰۵ آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند و برای واریز مبلغ اهدایی نقدی هم شماره کارت ۲۵۸۸-۷۶۱۸-۹۵۷۰-۶۳۶۷ مشارکت‌های مردمی بهزیستی برای حضور مردم نیکوکار و خیرین معرفی می‌شود.