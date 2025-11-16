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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

آغاز پویش سراسری «گرمای دل‌ها» در کردستان همزمان با فصل سرما

آغاز پویش سراسری «گرمای دل‌ها» در کردستان همزمان با فصل سرما

سنندج- پویش سراسری «گرمای دل‌ها» با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای تأمین البسه و وسایل گرمایشی خانوارهای نیازمند، از ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر در استان کردستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون مشارکت‌های مردمی اداره‌کل بهزیستی استان کردستان ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان، از آغاز پویش سراسری «گرمای دل‌ها» در سطح استان خبر داد و گفت: این پویش با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان و با هدف هدایت و ترغیب مردم برای مشارکت در کمک به نیازمندان برگزار می‌شود.

ثریا امین رسولی افزود: پویش «گرمای دل‌ها» با رویکردی تعاملی و با همکاری نهادها و سازمان‌های حمایتی، اصناف، بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، خیرین، گروه‌های مردمی و جهادی و عموم شهروندان اجرا خواهد شد.

امین‌رسولی تأکید کرد: تأمین البسه گرم، وسایل گرمایشی و سایر اقلام ضروری برای خانوارهایی که در تهیه لوازم اولیه زندگی ناتوان هستند، مهم‌ترین هدف این پویش است.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان کردستان همچنین هدف دیگر این برنامه را ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری، جلب مشارکت عمومی برای تهیه بسته‌های معیشتی و گرمایشی و ایجاد نشاط و امید در میان جامعه هدف عنوان کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: تلاش داریم با جذب حداکثری مشارکت‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف اجتماعی، شرایط زندگی مددجویان را بهبود بخشیده و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در میان دستگاه‌ها و خیرین افزایش دهیم.

کد مطلب 6657797

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