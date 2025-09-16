به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پرویزی پیش از ظهر سه‌شنبه در مجمع عمومی سالانه و انتخابات اعضای هیأت رئیسه هیأت گلف کردستان اظهار کرد: برگزاری مجمع انتخابات هیأت گلف، برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی، برگزاری مسابقات در سقز، بازدید از روند تأسیس باشگاه تخصصی گلف از جمله برنامه‌های استان در سال گذشته بوده است.

وی عنوان کرد: افتتاح باشگاه گلف استان با حمایت بخش خصوصی، برگزاری مسابقات مینی گلف ویژه بازنشستگان، برگزاری کارگاه آموزشی مینی گلف ویژه دانش‌آموزان نیز در استان توسط هیأت گلف انجام شده است.

رئیس هیأت گلف کردستان اذعان کرد: سال گذشته کسب دو مدال رنگارنگ توسط بازنشستگان در مسابقات کشوری و انعقاد تفاهمنامه هیأت گلف با خانه امید از دیگر اقدامات انجام شده در استان بوده است.

پرویزی به برنامه‌های سال جاری در استان پرداخت و اضافه کرد: میزبانی مسابقات منطقه‌ای و کشوری، راه‌اندازی باشگاه گلف در شهرستان‌ها از جمله برنامه‌های سال جاری هیأت گلف استان است.

وی اضافه کرد: هیأت گلف در استان هیأتی نوپا است و نیاز است با حمایت ورزش و جوانان بتوان شاهد عملکرد خوبی از این هیأت در استان باشیم.

در این انتخابات ژیلا کریمیان به عنوان نایب رئیس و نگین مظفری به عنوان عضو هیأت رئیسه گلف استان معرفی شدند.