بازار گوشت قرمز در تهران آرام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بازار گوشت قرمز در هفتههای اخیر به دلیل نوسانات قیمتی و برخی تخلفات دچار التهاب شده بود، اما با اجرای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی، اقدامات لازم برای تثبیت بازار انجام شد.
وی توضیح داد: اصلیترین مشکل دامداریها، تأمین دام سبک پای پروار بود که با واردات دام و گوشت و همچنین بستهبندی و توزیع گسترده در فروشگاههای زنجیرهای، برطرف شد. این اقدام باعث شد قیمتها به تدریج متعادل شود و کاهش یک درصدی را شاهد باشیم.
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با تأکید بر رعایت حقوق دامداران و مصرفکنندگان گفت: هدف ما این است که دامداران متضرر نشوند و قیمتها بر اساس هزینه تولید و تقاضای واقعی بازار تنظیم شود. در حال حاضر آرامش نسبی در بازار گوشت گوسفندی برقرار است و امیدواریم این ثبات ادامه پیدا کند.
وی در پایان بیان کرد: مدیریت سایر اقلام پروتئینی در دستور کار قرار دارد تا نوسانات ناخواسته در بازار به وجود نیاید و تأمین نیاز مردم بدون دغدغه ادامه پیدا کند.
