به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به نوسانات اخیر قیمت مرغ اظهار داشت: در حال حاضر هیچ محدودیتی در تأمین مرغ وجود ندارد و افزایش قیمت‌ها ناشی از ناترازی انرژی، گرمای شدید در برخی استان‌ها و کاهش جوجه‌ریزی بوده است.

وی با بیان اینکه روزانه بین ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تن مرغ بر اساس نیاز استان تهران تأمین می‌شود، افزود: مصوبه قیمت مرغ ۱۰۸ هزار تومان است اما برخی مرغ‌های A پلاس در بازار تا ۱۳۰ هزار تومان عرضه می‌شوند که حدود ۲۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب و مورد تأیید تنظیم بازار است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران از روند کاهشی قیمت‌ها در روزهای اخیر خبر داد و گفت: با خنک‌تر شدن هوا و از سرگیری جوجه‌ریزی، شرایط تولید در حال بازگشت به حالت عادی است و انتظار داریم التهاب‌های قیمتی مهار شود.

برادری در ادامه از تشدید بازرسی‌ها خبر داد و بیان کرد: از ابتدای شهریور تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی در سطح استان تهران انجام شده و واحدهای متخلف در مجموع به ۳۷ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

وی در خصوص بازار گوشت قرمز نیز اظهار داشت: در بخش گوشت منجمد، با واردات گوشت گوساله و عرضه روزانه ۳۰ تا ۴۰ تن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچون رفاه، شهروند، جانبو و اتکا، قیمت‌ها به سمت تثبیت حرکت کرده و در حوزه گوشت گوسفندی نیز التهاب قیمتی وجود ندارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران همچنین از کاهش ۲۰ هزار تومانی قیمت دام زنده در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: این کاهش نشان‌دهنده کنترل بازار است، هرچند قاچاق دام و افزایش نرخ ارز همچنان از عوامل فشارزا به بازار محسوب می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر وجود ذخایر مطمئن کالاهای اساسی بیان کرد: در حوزه کالاهایی همچون گوشت و مرغ منجمد، برنج و شکر، ذخایر استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و از طریق شبکه‌های رسمی شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان میادین و مراکز عرضه شهرستانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

برادری همچنین به موضوع مدیریت منابع آبی شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: شهرک‌های صنعتی موظفند تصفیه‌خانه ایجاد کرده و پساب تولیدی را بازچرخانی کنند تا ضمن استفاده مجدد در صنعت، از هدررفت منابع جلوگیری شود.