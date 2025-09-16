کشف ۲۰ تن پارچه خارجی قاچاق در شهرضا

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه افزود: مأموران در بازرسی صورت گرفته از این کامیون موفق شدند ۲۰ تن انواع پارچه خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

وی ارزش محموله قاچاق کشف شده را ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه راننده کامیون پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.