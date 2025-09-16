  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

کشف ۲۰ تن پارچه خارجی قاچاق در شهرضا

اصفهان-فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۲۰ تن انواع پارچه خارجی قاچاق، به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال، در شهرستان شهرضا خبر داد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه افزود: مأموران در بازرسی صورت گرفته از این کامیون موفق شدند ۲۰ تن انواع پارچه خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

وی ارزش محموله قاچاق کشف شده را ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه راننده کامیون پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.

