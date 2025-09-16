به گزارش خبرنگار مهر، روح بخش بیگ زاده، پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان با تأکید بر مقابله فرهنگی با پدیده تفاخر به سلاح، گفت: جایگزینی آئینهای بومی، برنامههای فرهنگی و ورزشی میتواند جایگزین مناسبی باشد.
وی افزود: تحکیم امنیت اجتماعی نیازمند فرهنگسازی عمیق و تغییر نگرش عمومی است و باید به این مهم توجه جدی شود.
بیگ زاده، با تأکید بر جایگزینی رویدادهای فرهنگی و اجتماعی به جای نمایش سلاح، افزود: برگزاری مسابقات ورزشی، اجرای آئینهای بومی و محلی و ایجاد فضاهای فرهنگی نظیر فرهنگ سراها میتواند جایگزین مناسبی برای این رفتار ناپسند باشد.
وی خاطرنشان کرد: تولید برنامههای رسانهای در راستای ترویج ارزشهای اصیل، تشویق خانوادههای پیشگام در تأمین امنیت اجتماعی و اعطای لوح شهروند مسئول به آنان بهعنوان الگوهای فرهنگی یکی از راهکارهای مهم است.
فرماندار جیرفت با تأکید بر مقابله فرهنگی با پدیده تفاخر به سلاح، خواستار جایگزینی آئینهای بومی شد و اظهار داشت: برنامههای فرهنگی و ورزشی و ایجاد مشوقهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی برای تقویت امنیت اجتماعی و تدوین و اجرای بستههای مشوق اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بسیار مهم است.
بیگ زاده، با اشاره به نقش محوری مردم در امنیت پایدار، گفت: همافزایی دستگاهها، نهادهای فرهنگی و رسانهها برای نهادینه کردن این فرهنگ بسیار مهم و تأثیر گذار است.
