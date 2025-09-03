به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سالاری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم عنبرآباد که با حضور مصلحین و ریشسفیدان این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه تیراندازی در مراسمهای عروسی بهعنوان یکی از مهمترین معضلات اجتماعی شهرستان عنبرآباد است؛ گفت: این آسیبها در کنار معضلاتی همچون اعتیاد جوانان، تنها با اقدامات فرهنگی و همکاری جدی مردم با دستگاه قضائی و ضابطین انتظامی قابل کنترل هستند.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تیراندازیها و نگهداری سلاحهای غیرمجاز افزود: نقش مصلحین، معتمدین و ریشسفیدان در ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات بیبدیل است و همکاری مردم، شرط اصلی موفقیت در پیشگیری از جرایم به شمار میرود.
نظر شما