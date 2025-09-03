  1. استانها
تیراندازی در مراسم‌های عروسی مهمترین معضل عنبرآباد است

کرمان- رئیس دادگستری عنبرآباد گفت: تیراندازی در مراسم‌های عروسی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سالاری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم عنبرآباد که با حضور مصلحین و ریش‌سفیدان این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه تیراندازی در مراسم‌های عروسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی شهرستان عنبرآباد است؛ گفت: این آسیب‌ها در کنار معضلاتی همچون اعتیاد جوانان، تنها با اقدامات فرهنگی و همکاری جدی مردم با دستگاه قضائی و ضابطین انتظامی قابل کنترل هستند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تیراندازی‌ها و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز افزود: نقش مصلحین، معتمدین و ریش‌سفیدان در ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات بی‌بدیل است و همکاری مردم، شرط اصلی موفقیت در پیشگیری از جرایم به شمار می‌رود.

