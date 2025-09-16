به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی، پیش از ظهر سه شنبه در ششمین نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان که در محل دفتر امام جمعه جیرفت برگزار شد گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های سران طوایف در ترویج فرهنگ عمومی و ایجاد همگرایی اجتماعی به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در حل چالش‌های فرهنگی منطقه ضرورت دارد.

وی افزود: اعضای شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان پیشنهاد دادند بسته‌های تشویقی ویژه برای فعالان فرهنگی و اجتماعی طراحی و اجرایی شود تا انگیزه مشارکت مردمی بیش از پیش تقویت شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، به تولید محتوای بومی متناسب با نیازهای فرهنگی جنوب کرمان، برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها و توسعه فعالیت‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت مدارس اشاره کرد و گفت: همچنین آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی از سنین پایین و در قالب برنامه‌های مدرسه محور به صورت مستمر و هدفمند دنبال شود.

حسینی، با تاکید بر اینکه فرهنگ زیربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی است، تصریح کرد: با مشارکت و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، رسانه‌های محلی فعال، مردم، نخبگان و رسانه‌ها می‌توان به سمت جامعه‌ای هم بسته، با نشاط و برخوردار از ارزش‌های اصیل فرهنگی گام برداشت.