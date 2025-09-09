به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان، گفت: در راستای مصوبات شورای تأمین شهرستان و به‌منظور ارتقای امنیت شهروندان، طرح جمع‌آوری و تحویل داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز به مدت یک ماه آغاز شده است و از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۴۰ قبضه سلاح در این طرح کشف و تحویل داده شده است.

وی با اشاره به مهلت تعیین‌شده افزود: دارندگان سلاح‌های غیرمجاز که تا پانزدهم مهرماه امسال نسبت به تحویل آن‌ها به نهادهای امنیتی و انتظامی شهرستان اقدام کنند، از تخفیفا و ارفاق قانونی برخوردار خواهند شد.

دهقان، در ادامه هشدار داد: پس از پایان این طرح، اشد مجازات در انتظار دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز خواهد بود و هیچ‌گونه ارفاق و مماشاتی با این افراد صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز علاوه بر تهدید جان افراد، امنیت عمومی جامعه را نیز مختل می‌کند و دستگاه قضائی با این موضوع با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب کهنوج تأکید کرد: افرادی که با سلاح غیرمجاز موجب سلب آرامش مردم شوند، باید احساس ناامنی کنند، به ویژه کسانی که در مراسم عروسی اقدام به تیراندازی می‌کنند، بدانند که با آنان برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

دهقان، تصریح کرد: با توجه به اصلاح قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، مجازات‌های سنگینی برای قاچاقچیان، حاملان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز پیش‌بینی شده است.