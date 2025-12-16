  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

توقیف محموله ۶۰ میلیاردی داروهای بدنسازی در بندرعباس

توقیف محموله ۶۰ میلیاردی داروهای بدنسازی در بندرعباس

بندرعباس-جانشین دریابانی بندرعباس با اشاره به آغاز بارندگی و سیلاب شدید در هرمزگان گفت: قاچاقچیان با خیال خام خود در این شرایط جوی، با قصد انتقال محموله بزرگ داروهای بدنسازی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری در تشریح کشف این محموله بزرگ اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس هنگام گشت زنی و کنترل نوار مرزی به یک فروند شناور حامل کالای قاچاق برخورد کردند که سرنشینان آنها به محض مشاهده مرزبانان با افزایش سرعت و تغییر مسیر قصد فرار را داشته ولی مرزبانان بلافاصله شناور را تعقیب و عرصه را بر قاچاقچیان تنگ کردند.

وی ادامه داد: سرنشینان این شناور تندرو که تمامی راه‌های فرار را برخود بسته می‌دیدند به ناچار شناور و بار قاچاق خود را در ساحل رها نموده و به سرعت از محل متواری شدند.

جانشین دریابانی بندرعباس ضمن اشاره به توقیف شناور گفت: مرزبانان در بازرسی از شناور توقیفی موفق به کشف یک هزار و ۱۷ قوطی انواع داروهای بدنسازی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال شدند.

گفتنی است کارشناسان مجموع ارزش بار مکشوفه و شناور توقیفی را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کد خبر 6691492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها