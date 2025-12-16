توقیف محموله ۶۰ میلیاردی داروهای بدنسازی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری در تشریح کشف این محموله بزرگ اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس هنگام گشت زنی و کنترل نوار مرزی به یک فروند شناور حامل کالای قاچاق برخورد کردند که سرنشینان آنها به محض مشاهده مرزبانان با افزایش سرعت و تغییر مسیر قصد فرار را داشته ولی مرزبانان بلافاصله شناور را تعقیب و عرصه را بر قاچاقچیان تنگ کردند.

وی ادامه داد: سرنشینان این شناور تندرو که تمامی راه‌های فرار را برخود بسته می‌دیدند به ناچار شناور و بار قاچاق خود را در ساحل رها نموده و به سرعت از محل متواری شدند.

جانشین دریابانی بندرعباس ضمن اشاره به توقیف شناور گفت: مرزبانان در بازرسی از شناور توقیفی موفق به کشف یک هزار و ۱۷ قوطی انواع داروهای بدنسازی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال شدند.

گفتنی است کارشناسان مجموع ارزش بار مکشوفه و شناور توقیفی را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.