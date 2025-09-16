جنگ ۱۲ روزه و رشد ۷ درصدی مصرف سوخت در استان سمنان؛ تأمین سوخت زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدلی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه شاهرود ضمن اشاره به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به کشور، بیان داشت: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه شاهرود شاهد سرازیر شدن حجم بسیار زیادی از جمعیت استان‌هایی مانند تهران به جاده‌های استان سمنان بود و لذا می‌طلبید که این شرایط مدیریت شود.

وی با بیان اینکه حمله رژیم صهیونیستی به انبارهای ری سبب شده بود تا نتوانیم از سمت تهران برای پمپ‌های بنزین گرمسار و سمنان سوخت تأمین کنیم، افزود: به این منظور از انبارهای شاهرود، دامغان و حتی اصفهان بنزین لازم را تأمین و علی رغم ترافیک سنگین جاده‌ها در آن مقطع، بنزین مورد نیاز غرب استان نیز مدیریت شد.

تأمین و ذخیره سوخت مورد نیاز فصل زمستان

مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه شاهرود با بیان اینکه ماحصل این تلاش‌ها باعث شد که جایگاه‌های ما تعطیل نشود، گفت: فعال ماندن سکوها و تلمبه‌ها با همه سختی‌های موجود در استان سمنان به خوبی صورت گرفت و ما به مشکلی برنخوردیم.

عبدلی همچنین از تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی و کشاورزی، تولیدی، دانشگاه‌ها و اماکن نظامی و غیره برای فصل زمستان خبر داد و گفت: واحدهای مذکور می‌بایست در سامانه‌ای موسوم به صدف نام نویسی و تقاضای سوخت مورد نیازشان را داشته باشند.

وی ادامه داد: شرکت ملی نفت منطقه شاهرود نیز از اردیبهشت ماه برای فصل زمستان سوخت ذخیره می‌کند تا در فصل سرما بتواند آن را توزیع کند اما شرط بهره گیری از این سوخت، نام نویسی در سامانه است.

عبدلی با بیان اینکه شرکت نفت به مصرف کنندگان تجاری، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بخش خانگی روستاهای فاقد سوخت، فراورده‌های نفتی را می‌رساند، افزود: شرکت ملی نفت منطقه شاهرود نفت و سوخت مورد نیاز زمستان را تأمین و ذخیره سازی کرده است.

وجود ۹۲ باب پمپ بنزین در استان سمنان

مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه شاهرود همچنین با اشاره به وجود ۹۲ باب پمپ بنزین در استان سمنان، گفت: ۴۰ جایگاه از این تعداد یا حدود ۳۸ درصد از این جایگاه‌ها در شهرستان‌های شاهرود و میامی قرار دارد که البته شاخص این موضوع هم تناسب جمعیت و سرانه مصرف است.

عبدلی درباره میزان مصرف سوخت نیز در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، توضیح داد: میزان توزیع سوخت در کشور در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بیشتر شده است اما در بخش نفت گاز یا سوخت غیر نیروگاهی رشدی نداشته‌ایم که همین شاخص در استان سمنان هم حدوداً صدق می‌کند.

وی افزود: توزیع سوخت در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه شاهرود در پنج ماهه امسال حدوداً هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده که البته دلیل آن هم جنگ ۱۲ روزه و افزایش تقاضای به خصوص بنزین در استان سمنان است.