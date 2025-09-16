به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی با صدور پروانه نمایش از سوی سازمان سینمایی، آماده اکران در سینماهای سراسر کشور می‌شود.

این فیلم که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، بخشی از حماسه آفرینی شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات بزرگ خیبر را به تصویر می‌کشد.

فیلم سینمایی «مجنون» بهترین فیلم چهل و دومین جشنواره فیلم فجر شد و موفق به دریافت ۴ سیمرغ شد.

اکران «مجنون» به‌زودی در سینماهای سراسر کشور آغاز و زمان دقیق نمایش این اثر پس از نهایی شدن قراردادهای پخش اعلام می‌شود.

پخش این اثر بر عهده دفتر پخش بهمن سبز است.