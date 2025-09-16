برگزاری دوره آموزش اصلاح الگوی کشت در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر ناصر نورزاده اظهار کرد: دوره آموزشی «اصلاح الگوی کشت» با همکاری اداره ترویج مدیریت، اتاق اصناف کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بخش کریان این شهرستان برگزار شد.

ناصر نورزاده، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب، در این مراسم با اشاره به چالش‌های پیش‌روی کشاورزان، اصلاح الگوی کاشت را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دانست.

وی افزود: با توجه به پدیده خشکسالی و تنش آبی شدید در شهرستان میناب، اجرای صحیح الگوی کشت گامی اساسی در راستای توسعه پایدار کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشاورزان و روستاییان خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی میناب در ادامه به اهمیتی راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به این هدف پرداخت و استفاده از روش‌های نوین آبیاری، کشت ارقام سازگار با اقلیم منطقه، توسعه بیمه محصولات کشاورزی و باغی، انتقال کشت از فضای باز به گلخانه‌ها، کشت زیر سایه‌بان و ترویج کشت قراردادی را از جمله این موارد برشمرد.

در حاشیه این دوره آموزشی، کارشناسان صندوق بیمه نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص پوشش‌های بیمه‌ای و تعرفه‌های مربوط به فصل زراعی پیش‌رو پرداختند.

این دوره با استقبال قابل توجه کشاورزان پیشرو و بهره‌برداران محلی مواجه شد.