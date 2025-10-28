به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه ستاد گلخانه با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیران سازمان جهاد کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی، بانک کشاورزی و انجمن گلخانه‌داران شهرستان میناب و رودان در سالن جلسات مدیریت شهرستان میناب برگزار شد.

محسن یکتاپور، در این نشست با بیان اینکه «وظیفه ما حمایت از تولید و پشتیبانی تولید است»، اظهار کرد: ما حامی و پشتیبان بخش کشاورزی و در کارگروه‌ها و جلسه‌ها مدافع بهره‌برداران هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به موضوع گازرسانی به گلخانه‌ها افزود: گازکشی ۴۰ درصد بهره‌وری را افزایش می‌دهد، اما در عمل به دلیل فاصله زیاد خطوط گاز و هزینه‌های بالا، بهره‌برداران امکان استفاده از آن را ندارند.

وی در خصوص هزینه‌های نظام مهندسی برای پروانه بهره‌برداری نیز گفت: اگرچه برخی تعرفه‌ها کشوری است، اما در استان برای تسریع و حل مشکل تلاش و تعامل کرده ایم.

یکتاپور در پایان با اعلام اینکه «اولویت ما در تسهیلات، بخش گلخانه است»، از اختصاص نیافتن اعتبار جدید خبر داد و گفت: برای توسعه فعالیت‌های بخش بهره برداران برای تقویت صندوق توسعه بخش کشاورزی مشارکت نمایند.

وی هدف نهایی را افزایش سطح زیرکشت، بهبود شرایط و افزایش سود فعالان بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: هرمزگان در حال حاضر رتبه چهارم کشور را در توسعه گلخانه‌ها دارا است.