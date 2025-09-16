  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

یک کارگاه تولید مواد شوینده غیربهداشتی در دورود پلمب شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی دورود از پلمب یک کارگاه تولید مایعات شوینده غیربهداشتی و فاقد مجوز با برند تجاری جعلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، در پی دریافت اخبار مردمی مبنی بر اینکه فردی در یک کارگاه غیربهداشتی در شهر دورود اقدام به تهیه و تولید مایعات شوینده اعم از مایع ظرف‌شویی، دستشویی و شامپو غیرمجاز و جعلی می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضائی، به همراه کارشناسان اداره بهداشت، صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی به محل موردنظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی دورود، بیان داشت: در بازرسی از کارگاه موردنظر، چهارهزار عدد مایعات شوینده اعم از مایع ظرف‌شویی، دستشویی و شامپو غیرمجاز و غیربهداشتی کشف و یک نفر دراین‌خصوص دستگیر شد که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ نوریان، تصریح کرد: شهروندان در صورت اطلاع از این‌گونه موارد غیرمجاز، مراتب را سریعاً برای بررسی و برخورد با افراد سودجو، به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

