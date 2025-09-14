  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

عاملان درگیری در دورود دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی دورود از دستگیری هفت عامل درگیری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر درگیری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توسط چند نفر در یکی از محله‌های اطراف شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ و یگان امداد بلافاصله در محل حاضر، با اشراف اطلاعاتی و همکاری مردم عاملان درگیری شناسایی، با هماهنگی قضائی هفت نفر عامل درگیری دستگیر و به مقر انتظامی دلالت شدند.

فرمانده انتظامی دورود، تصریح کرد: پلیس قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند و هرگز اجازه نخواهد داد افرادی قانون‌گریز امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیندازند.

