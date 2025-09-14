عاملان درگیری در دورود دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر درگیری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توسط چند نفر در یکی از محلههای اطراف شهر، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ و یگان امداد بلافاصله در محل حاضر، با اشراف اطلاعاتی و همکاری مردم عاملان درگیری شناسایی، با هماهنگی قضائی هفت نفر عامل درگیری دستگیر و به مقر انتظامی دلالت شدند.
فرمانده انتظامی دورود، تصریح کرد: پلیس قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد میکند و هرگز اجازه نخواهد داد افرادی قانونگریز امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیندازند.
نظر شما