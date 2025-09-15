روایات جنگ ۱۲ روزه باید در تاریخ ماندگار شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کیخا پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار کرد: جنگ و نبرد تمدنی ۱۲ روزه از جهات مختلف با جنگ هشت ساله دفاع مقدس متفاوت بود و مهمترین تفاوت آن روایت این جنگ بود.

وی بیان کرد: جریان تحریفی که سال‌ها توسط مقام معظم رهبری بیان می‌شد در این جنگ ۱۲ روزه مشهود بود و بودند کسانی‌که دروغ می‌گفتند و عده‌ای نیز واقعیات را انکار می‌کردند.

وی با بیان اینکه مردم مظلوم غزه از شدت گرسنگی جان می‌دهند اما عده‌ای آن را تکذیب می‌کنند، افزود: نبرد تمدنی ۱۲ روزه صحنه مظلومیت و اقتدار ما را باید به تصویر می‌کشید و ما باید در مقام روایتگر نبرد بیش از پیش تلاش و در تاریخ ماندگار کنیم.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما اذعان کرد: چهره‌های شاخص، علما اساتید، هنرمندان استان باید معرفی شوند و عادلانه باید ایران زیبا و کردستان به عنوان بخشی از این کشور باید بخوبی معرفی شود.

کیخا اذعان کرد: باید ظرفیت انسانی کردستان به صحنه بیاید و نیروهای توانمند استان دیده شوند و تلاش ما در انتخاب مدیریت صدا و سیمای استان این بود که شخصی آشنا با این استان انتخاب شود.

وی اضافه کرد: کردها مردمانی مهمان‌نواز و زحمت کش هستند که نیاز است سهم آنها در عرصه‌های ملی دیده شود.