برگزاری ۱۳ یادواره شهید کارگر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی نورانی ظهر سه شنبه در اجلاسیه شهدای کارگر استان سمنان که به میزبانی سالن تعاون کار و رفاه اجتماعی سمنان برگزار شد، اعلام کرد: در قالب کنگره بزرگ سه هزار شهید استان سمنان کمیته کارگری و کارفرمایی نیز ایجاد و فعالیت‌های خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های صنفی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، قریب به یک‌هزار کارگر شهید در استان سمنان شناسایی شده است، تاکید کرد: گرامی داشت یاد این شهدا از جمله مهمترین اقدامات مرتبط با این کارگروه است

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ادامه داد: کمیته کارگری و کارفرمایی ستاد از پایان سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را با همکاری ۱۰۰ نهاد آغاز کرد و تاکنون ۱۳ یادواره شهید کارگر در واحدهای تولیدی و پنج یادواره شهرستانی برگزار شد.

نورانی افزود: در این مدت ۲۱ مسابقه ورزشی تحت عنوان «جام شهدای کارگر» برگزار شد، ۴۸ نشست تبیینی و خاطره‌گویی دفاع مقدس اجرا و فیلم مستندی از شهدای کارگر تولید شد همچنین طرح‌های فرهنگی و اجتماعی همچون برگزاری مسابقه کتابخوانی، اجرای طرح «یک شیفت ایثار» با مشارکت کارگران برای کمک به نیازمندان و توزیع یک‌هزار بسته معیشتی از دیگر اقدامات این کمیته بود.

وی با اشاره به دیدار اعضای کمیته با بیش از ۲۰۰ خانواده معظم شهید کارگر استان افزود: این دیدارها با هدف ادای احترام به خانواده‌های شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت انجام شد.