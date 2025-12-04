آغاز پویش ملی «نان سلامت» در کهگیلویه و بویراحمد

مسلم شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: گاهی مشاهده میشود نانی که حتی استانداردهای بهداشتی اولیه را بهطور کامل رعایت نمیکند، به دلیل تناسب با قدرت خرید، مشتریان زیادی دارد و این نشان میدهد وجود تقاضا لزوماً به معنای کیفیت یا بهداشت مطلوب نیست، بلکه نتیجه محاسبه اقتصادی خانوار است.
وی با اشاره به پویش ملی نان سلامت افزود: در این پویش نیازمند تعریف روشنی از نان سالم که حداقلیتر و ملموستر از مفهوم تخصصی نان کامل است و همچنین مشارکت جدی حوزه بهداشت در آموزش این مفهوم به مردم هستیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد هدف این پویش را تحرک بخشیدن به تقاضا و هدایت آن به سمت نان سالمتر عنوان کرد و ادامه داد: نان یک کالای استراتژیک و قوت غالب است که انتظار داریم همه دستگاهها بهویژه متولیان آموزش سلامت، مشارکت حرفهای داشته باشند.
وی ابراز کرد: برای تغییر ذائقه مردم، نیاز به فرهنگسازی مؤثر داریم که انتظار داریم صداوسیما با نگاهی تخصصیتر، محتوای مؤثر تولید کند تا تقاضا به سمت نان سالمتر هدایت شود.
شریفی با اشاره به شرایط تورمی جامعه افزود: باید در توصیههایمان واقعنگر باشیم تا جامعه توان پذیرش عملی آن را داشته باشد و این پویش نباید فقط به چند بنر و پیام خلاصه شود لذا لازم است نشستهای تخصصی با تمام ذی نفعان از اتحادیه نانوایان تا اداره کل غله برگزار شود.
هشدار درباره جوششیرین و محدودیت دسترسی به نان کامل
وی گفت: این پویش هرسال در ماه آذر به مدت دو روز برگزار میشود و امسال موضوع «نان و سلامت» محور است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به تحلیل وضعیت نان در استان پرداخت و اظهار کرد: «بیش از ۵۰ درصد کالری دریافتی افراد، بهویژه در سنین پایین، از نان تأمین میشود.
وی افزود: مشکل اصلی در استان نبود دسترسی به نان کامل با آرد کامل است که در حال حاضر آرد کامل به صورت محدود و عمدتاً از استانهای همجوار وارد میشود.
شریفی با هشدار درباره استفاده از جوششیرین در پخت نان گفت: «این ماده یک افزودنی غیرمجاز و مضر است که نه تنها برای دستگاه گوارش آسیب زا است، بلکه مانع جذب ریزمغذیهای ضروری مانند آهن و روی میشود و حتی اقدامات مفیدی مانند غنیسازی آرد نیز در صورت استفاده از جوششیرین، تأثیر خود را از دست میدهند.
وی با اشاره به مزایای نان سنگک گفت: این نان به دلیل فرآیند تخمیر، باعث آزادسازی بهتر ویتامینها و املاح میشود، اما متأسفانه دسترسی به آن در استان بسیار محدود است و عمده نان مصرفی، لواش است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: مصرف کم غلات کامل یکی از عوامل اصلی مرگ و میر زودرس ناشی از بیماریهای غیر واگیر است.
نظر شما