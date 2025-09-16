به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با انتقاد از رویه موجود در سیاست‌های حمایتی و پرداخت یارانه‌ها تصریح کرد: اگر دولت قانون را به‌درستی اجرا کند و عقب‌افتادگی‌های معیشتی کارگران و بازنشستگان را جبران نماید، نیازی به پرداخت یارانه وجود نخواهد داشت.

دهقان‌کیا، با اشاره به اینکه مسئله اصلی، قطع یا وصل یارانه نیست بلکه اجرای کامل قانون است، اظهار کرد: وقتی قانون رعایت نمی‌شود، هر سال با افزایش تورم سفره حقوق‌بگیران کوچک‌تر می‌شود و همین روند، آن‌ها را به سمت یارانه‌بگیری سوق می‌دهد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، حداقل حقوق باید متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، افزایش یابد، افزود: اگر این قانون به‌درستی اجرا می‌شد، امروز حداقل‌بگیران بالای ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند.

دهقان‌کیا در رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱، اولین بند ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر است. این یعنی دولت باید در بازه‌ای دو تا سه‌ساله، عقب‌ماندگی حقوق کارگران و بازنشستگان را جبران کند.

این فعال کارگری در واکنش به حذف یارانه برخی کارگران ساختمانی به دلیل تراکنش‌های مالی بالا نیز گفت: کارگران ساختمانی، به‌ویژه در پروژه‌های اولیه ساخت‌وساز، با بالاترین ریسک‌های شغلی روبه‌رو هستند و حذف یارانه آن‌ها به بهانه میزان دستمزد یا تراکنش، قابل توجیه نیست.

وی با اشاره به آمار موجود ادامه داد: اکنون ۱۸ میلیون کارگر و ۵ میلیون بازنشسته در کشور وجود دارد که حدود ۶۰ درصدشان حداقل‌بگیر هستند. اگر قانون رعایت شود، این قشر پرتعداد و زحمتکش نه‌تنها نیازی به یارانه نخواهد داشت بلکه با عزت و کرامت زندگی خواهد کرد.