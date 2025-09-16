  1. جامعه
دهقان‌کیا: حقوق حداقل بگیران باید بالای ۳۰ میلیون تومان باشد

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: اگر قانون به‌درستی اجرا می‌شد امروز حداقل‌بگیران بالای ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با انتقاد از رویه موجود در سیاست‌های حمایتی و پرداخت یارانه‌ها تصریح کرد: اگر دولت قانون را به‌درستی اجرا کند و عقب‌افتادگی‌های معیشتی کارگران و بازنشستگان را جبران نماید، نیازی به پرداخت یارانه وجود نخواهد داشت.

دهقان‌کیا، با اشاره به اینکه مسئله اصلی، قطع یا وصل یارانه نیست بلکه اجرای کامل قانون است، اظهار کرد: وقتی قانون رعایت نمی‌شود، هر سال با افزایش تورم سفره حقوق‌بگیران کوچک‌تر می‌شود و همین روند، آن‌ها را به سمت یارانه‌بگیری سوق می‌دهد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، حداقل حقوق باید متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، افزایش یابد، افزود: اگر این قانون به‌درستی اجرا می‌شد، امروز حداقل‌بگیران بالای ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند.

دهقان‌کیا در رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱، اولین بند ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر است. این یعنی دولت باید در بازه‌ای دو تا سه‌ساله، عقب‌ماندگی حقوق کارگران و بازنشستگان را جبران کند.

این فعال کارگری در واکنش به حذف یارانه برخی کارگران ساختمانی به دلیل تراکنش‌های مالی بالا نیز گفت: کارگران ساختمانی، به‌ویژه در پروژه‌های اولیه ساخت‌وساز، با بالاترین ریسک‌های شغلی روبه‌رو هستند و حذف یارانه آن‌ها به بهانه میزان دستمزد یا تراکنش، قابل توجیه نیست.

وی با اشاره به آمار موجود ادامه داد: اکنون ۱۸ میلیون کارگر و ۵ میلیون بازنشسته در کشور وجود دارد که حدود ۶۰ درصدشان حداقل‌بگیر هستند. اگر قانون رعایت شود، این قشر پرتعداد و زحمتکش نه‌تنها نیازی به یارانه نخواهد داشت بلکه با عزت و کرامت زندگی خواهد کرد.

