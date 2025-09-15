جزئیات جدید از پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره روند پرداخت معوقات بازنشستگان و بازماندگان این سازمان گفت: هفته گذشته یا حدود ۱۰ روز پیش، مرحله اول پرداخت انجام شد که از نظر جمعیتی بیش از نیمی از بازنشستگان، معوقات فروردین خود را دریافت کردند.

وی افزود: بازماندگان نیز تا پایان همین ماه مطالبات معوق خود را دریافت خواهند کرد و با در نظر گرفتن این دو مرحله، بیش از ۸۰ درصد از مستمری‌بگیران شامل بازنشستگان و بازماندگان، مطالبات معوق خود را دریافت کرده‌اند.

سالاری همچنین تأکید کرد: کمتر از ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از پرداخت حقوق شهریورماه، وارد فاز پرداخت معوقات می‌شوند.