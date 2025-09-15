  1. جامعه
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

جزئیات جدید از پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توضیحاتی درباره پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره روند پرداخت معوقات بازنشستگان و بازماندگان این سازمان گفت: هفته گذشته یا حدود ۱۰ روز پیش، مرحله اول پرداخت انجام شد که از نظر جمعیتی بیش از نیمی از بازنشستگان، معوقات فروردین خود را دریافت کردند.

وی افزود: بازماندگان نیز تا پایان همین ماه مطالبات معوق خود را دریافت خواهند کرد و با در نظر گرفتن این دو مرحله، بیش از ۸۰ درصد از مستمری‌بگیران شامل بازنشستگان و بازماندگان، مطالبات معوق خود را دریافت کرده‌اند.

سالاری همچنین تأکید کرد: کمتر از ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از پرداخت حقوق شهریورماه، وارد فاز پرداخت معوقات می‌شوند.

