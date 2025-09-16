به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانهها، این سازمان اعلام کرد: مرحله ۱۷۵ یارانه نقدی مربوط به شهریور ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۱۰۴ نفر در دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد که در حال حاضر قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تأکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ میلیون و ۶۱ هزار و ۱۸۰ نفر در دهکهای اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.
گفتنی است یارانه نقدی مرحله ۱۷۴ (مرداد ۱۴۰۴) برای ۲۸ میلیون و ۹۴ هزار و ۴۰۲ نفر در دهکهای اول تا سوم واریز شده بود که نشان میدهد طی یک ماه گذشته ۳۳ هزار و ۲۲۲ نفر از یارانهبگیران دهکهای اول تا سوم کاهش یافته است.
نظر شما