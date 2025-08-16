  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۷۴ مربوط به مرداد ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه مرحله ۱۷۴ به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۳۱۱ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و در حال حاضر قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ میلیون و ۹۴ هزار و ۴۰۲ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

کد خبر 6562170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها