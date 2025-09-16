  1. استانها
۲ شناور حامل صید غیرمجاز در آب‌های استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف ۲ فروند شناور حامل صید غیرمجاز ترال در مرزهای آبی استان خبر داد گفت: هزار و ۸۰۰ کیلوگرم صید غیرمجاز در مرزهای آبی استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرزبانان در یک عملیات ضربتی توانستند ۲ فروند شناور صیادی که مجهز به تجهیزات غیرمجاز ترال بودند و بدون مجوز قانونی اقدام به صید ماهی کرده بودند توقیف کنند

وی با بیان اینکه این شناورها که با استفاده از این تجهیزات تخریب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می‌کنند، افزود: مرزبانان پس از شناسایی و تعقیب این لنج‌ها، آنها را متوقف کردند و ضمن ضبط تجهیزات و ادوات، مقدار هزار و ۸۰۰ کیلوگرم ماهی صید شده غیرمجاز را نیز کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن تقدیر از تلاش‌های مرزبانان، تأکید کرد: مقابله با صید غیرمجاز از اولویت‌های اصلی در حفظ منابع آبی و محیط زیست دریایی کشور است و این روند با شدت و جدیت ادامه خواهد داشت.

