قالیباف: برای پیشرفت کشور باید به نخبگان اهمیت دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف عصر امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه) در اولین رویداد ملی تفکر سیستمی و حکمرانی داده محور، اظهار کرد: تشکر می‌کنم از مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به دلیل این همگرایی که بین یک مرکز سیاست گذاری با یک نهاد علمی شکل گرفته است. البته در کنار مسائلی که باید در حوزه علمی و مدیریتی به آن توجه کنیم، حتماً موضوعات مسئولیت پذیری و اثرگذاری واقعی هم باید مدنظر باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ارتباط معدل با نوآوری و پژوهش، متذکر شد: من فکر می‌کنم ۱۷ یا ۱۸ سال قبل یک پژوهشی را دانشگاه تهران انجام داده بود مبنی بر اینکه اتفاقات خوبی را که در جامعه طی ۵۰ سال گذشته در عرصه‌های مختلف از جمله صنعت رخ داده بود، مورد بررسی قرار داده بودند که برای مثال، آن افرادی که آن اتفاقات را خلق کرده و اختراع کرده بودند، چه ویژگی‌هایی داشتند. جالب بود متوسط معدل کسانی که این موارد را خلق کرده بودند، بین ۱۳ تا ۱۵ بود و معدل آنان ۱۹ و ۲۰ نداشتند. اما زمانی که دیگر شاخصه‌های آن‌ها را نگاه می‌کردید، می‌دیدید که این افراد در مهارت‌های زندگی، در نوع تربیت و ورزش بسیار خوب بودند و در حقیقت یک رشد همه جانبه را طی کرده بودند که بسیار مؤثر بود که این کار را انجام دادند. این خیلی مهم است که یک بعدی نباشیم.

وی تاکید کرد: ما امروز برای پیشرفت کشور بدون شک نیازمند این هستیم که به نقش نخبگان خود در جامعه اهمیت دهیم و به آن‌ها فرصت دهیم. ما مسئولان مکلفیم که این فرصت را فراهم کنیم که استعدادهای بالقوه افراد بالفعل شوند که اگر این کار را نکنیم، مصداق یک فرد مستکبریم.

قالیباف بیان کرد: حتماً یک تفکر سیستمی و یک حکمرانی داده محور است که می‌تواند ما را نجات دهد تا بتوانیم پیش برویم، وگرنه ما یک کشوریم که جمع انرژی فسیلی ما یعنی ترکیب نفت و گاز ما قریب به ۱۹ و نیم درصد نفت و گاز جهان است و در این بعد رتبه اول را داریم، اما امروز متأسفانه مشکلاتی مانند قطعی برق و گاز را داریم. این‌ها در حقیقت دقیقاً همان جایی است که ما تفکر سیستمی نداریم و حکمرانی داده‌ها را یا بلد نیستیم یا نمی‌خواهیم به آن توجه کنیم. در حقیقت ناترازی مدیریتی برای ما ناترازی گاز، آب و برق آورده است و تا آن را اصلاح نکنیم، این مشکلات هم اصلاح نخواهد شد.

در حوزه جوان‌گرایی غفلت کرده‌ایم؛ کارنامه مدیران جوان نشان داد انتخاب درستی بوده است

وی در ادامه، گفت: بارها در جلسات خصوصی و عمومی خود گفته‌ام که برای حل ناترازی‌های مدیریتی در کشور، مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی دارد. ما در مجلس ریل‌گذار هستیم؛ اگر رفتار سیستمی داشته باشیم، مصمم باشیم و واقعاً به حکمرانی داده‌محور اعتقاد داشته باشیم و تفکر سیستمی را دنبال کنیم، قطعاً می‌توانیم سایر بخش‌ها را نیز در مسیر درست قرار دهیم. این موضوع به نظر من حتی از نقش نظارتی مجلس هم مهم‌تر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آن نظارتی که در ذهن مردم است، قانون اساسی آن را به قوه قضائیه سپرده است و در سازمان بازرسی کل کشور این نظارت تعریف شده است. چون بعضاً مردم می‌گویند که اگر دولت در موضوعی کاری کرد، چرا مجلس که ناظر است از او توضیح نمی‌خواهد؟ طبق قانون، این نظارت بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. نظارت مجلس، از جنس همان ریل‌گذاری است که باید بایستیم تا مسیر درست را تعیین کنیم تا بقیه آن را طی کنند. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم و در مسیر پیشرفت حرکت کنیم.

قالیباف در ادامه خطاب به حضار جلسه، گفت: ما مطمئن هستیم که شما دانش‌آموزان عزیز حتماً این اعتماد به نفس را دارید و بدون شک به آینده خود امیدوارید. خطاب من فقط به سمپادی‌ها نیست، بلکه به همه دانش‌آموزان سراسر کشور، از محروم‌ترین نقاط تا برخوردارترین مناطق است. واقعیت این است که در مقطع دانش‌آموزی، در دوره نوجوانی و جوانی، بخش بزرگی از آینده زندگی شما رقم می‌خورد.

وی یادآور شد: در دوران ما که دانش‌آموز بودیم، جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. در پایان دوره دبیرستان، بیشترین حضور در جنگ و بیشترین شهدای دفاع مقدس، از دانش‌آموزان بودند. بیشترین دغدغه‌مندی و ایستادگی نیز از جانب دانش‌آموزان بود. فرماندهان ما در دوران دفاع مقدس عمدتاً بین ۲۱ تا ۲۷ سال سن داشتند. این نشان می‌دهد فرصت بسیار خوبی در اختیار جوانان کشور است.

قالیباف ادامه داد: البته باید صراحتاً بگویم که در حوزه جوان‌گرایی در کشور غفلت کردیم. من خودم به سهم خودم هر جا توفیق خدمت داشتم، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مدیرانی که انتخاب می‌کردم یا هم‌سن خودم بودند یا جوان‌تر. بسیاری اوقات به من می‌گفتند قالیباف نمی‌تواند با آدم بزرگ کار کند و فقط با جوانان بی‌نام و نشان همکاری دارد، اما کارنامه آن‌ها قابل دفاع بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتماد به جوانان نکته بسیار مهمی است. هم ما مسئولان باید به این موضوع توجه کنیم و هم شما عزیزان باید باور، امید و اعتماد به نفس را داشته باشید تا بتوانیم در این مسیر پیش برویم. مهم این است که همه ما دغدغه‌مند حرکت کنیم و در مسیر پیشرفت گام برداریم.

دشمن در میانه جنگ ۱۲ روزه عاجزانه خواستار آتش‌بس شد

قالیباف با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت سمپادی ها، گفت: این بچه‌ها از گروه‌های مختلف و جغرافیای متنوع کشور آمده‌اند؛ حداقل این ۲۰۰ نفر که در این رقابت‌ها حضور داشتند، در سال‌های آینده در دانشگاه‌ها حضور دارند و قطعاً در دوره دانشجویی می‌توانند با مراکز پژوهشی ارتباط برقرار کرده و این مسیر را ادامه دهند. ممکن است در ابتدا عمق و کیفیت پژوهش‌ها کم باشد، اما اگر ادامه پیدا کند، حرفه‌ای و اثرگذار خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس باید با آنان ارتباط خود را حفظ کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی کشور این است که نمی‌توانیم مشکلات را به مسائل تبدیل کنیم و تا این اتفاق نیفتد، قابل حل نیستند. مشکل زمانی حل می‌شود که به مسئله تبدیل شود، در غیر این صورت صرفاً از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر منتقل می‌شود و عملاً تغییری ایجاد نمی‌شود. ما در این چرخه اشتباه گیر کرده‌ایم و این موجب می‌شود مشکلات باقی بماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً بی انصافی است که به اتفافات و افتخارات بزرگ انقلاب اسلامی توجه نکنیم. باید بپذیریم که ما در مقابل ظلم، سلطه و زور ایستادیم؛ در مقابل کسانی که بویی از انسانیت نبردند و خوی درندگی دارند. امروز می‌بینیم که این افراد چه ظلم و جنایاتی مرتکب می‌شوند. ما برای استقلال کشور، امنیت ملی و منافع ملی‌مان ایستاده‌ایم و برای دفاع از بشریت تلاش کرده‌ایم. این مسیر هزینه دارد و در برابر فشارها و سختی‌ها ایستادگی کرده‌ایم.

قالیباف گفت: در این جنگ ۱۲ روزه و در مقابل تمام سلطه و استکبار، همه ناتو و رژیم‌های متخاصم، ملت ما ایستاده‌اند و این افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران است که با قدرت جلوی آن ایستاد و آن‌ها را وادار کرد تا از جمهوری اسلامی عاجزانه توقف آتش را بخواهند؛ آن‌هایی که خودشان از پشت میز مذاکره خیانت کردند و به جنگ آمدند.

قالیباف گفت: ما باور داریم که قدرت ما، منطق ماست، نه اینکه منطق ما، قدرت ما باشد. این اساس جمهوری اسلامی است، چرا که ما متکی بر قرآن، فرهنگ اهل بیت (علیهم‌السلام) و سنت‌های الهی حرکت می‌کنیم.

وی با اشاره به وظیفه مسئولان در فراهم کردن بستر مناسب برای نسل جوان کشور، گفت: امیدوارم شما عزیزان بتوانید در این مسیر به درستی حرکت کنید. ما نیز وظیفه داریم این بستر را برای شما فراهم کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان، نمایندگان مردم‌اند. بنده بارها تأکید کرده‌ام که رویکرد ما در این بخش‌ها بر چهار اصل استوار است: شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و نهایتاً کارآمدسازی با هدف دستیابی به خروجی‌های ملموس. در مردمی‌سازی، باید از ظرفیت جمع‌سپاری حداکثری بهره ببریم.

قدرت اصلی ما قدرت نظامی و موشک‌های ما نیست

قالیباف همچنین با اشاره به مفهوم «قدرت» در گفتمان انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: قدرت اصلی ما، قدرت نظامی و موشک‌های ما نیست، هر آنچه هست، قلب مردم است. اگر بخواهیم به سمت یک ایران قوی حرکت کنیم، باید خانواده‌های قوی بسازیم؛ خانواده‌هایی که فرزندان قوی و مردان قوی برای آینده ایران اسلامی و ایران قوی تربیت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود، گفت: همیشه در زندگی خود امیدوار و واقع‌بین باشیم. هیچ مشکلی نباید ما را ناامید کند و هیچ موفقیتی نباید ما را مغرور سازد.

گفتنی است، در این مراسم پس از ارائه تعدادی از دانش‌آموزان درباره راه حل برخی از مشکلات کشور، از ۵ نفر از دانش‌آموزان نخبه و برگزیده تجلیل شد.