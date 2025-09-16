  1. سیاست
  2. مجلس
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

قالیباف از جمعی از دانش‌آموزان نخبه کشور تجلیل کرد

قالیباف از جمعی از دانش‌آموزان نخبه کشور تجلیل کرد

در مراسمی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر آموزش و پرورش، از تعدادی از دانش آموزان نخبه تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه) اولین کارسوق حکمرانی داده‌محور با شعار «تفکر نظام‌مند و پویایی سیستم‌ها» با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) و جمعی از دانش آموزان نخبه کشور در سالن همایش‌های شیخ فضل‌الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

دانش‌آموزانی که آثار خلاقانه و تحلیلی آن‌ها پس از طی مراحل داوری تخصصی برگزیده شده بود، مورد تقدیر قرار گرفتند.

رادین شیخ‌الاسلامی از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، هلیا باقری از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، الینا تاریخی از اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل و محمد مهدی محمدی پور از اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی دانش‌موزانی بودند که به نمایندگی از گروه‌های خود توسط مقامات مسئول مورد تقدیر قرار گرفتند.

کد خبر 6591776
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها