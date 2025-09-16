به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه) اولین کارسوق حکمرانی داده‌محور با شعار «تفکر نظام‌مند و پویایی سیستم‌ها» با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) و جمعی از دانش آموزان نخبه کشور در سالن همایش‌های شیخ فضل‌الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

دانش‌آموزانی که آثار خلاقانه و تحلیلی آن‌ها پس از طی مراحل داوری تخصصی برگزیده شده بود، مورد تقدیر قرار گرفتند.

رادین شیخ‌الاسلامی از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، هلیا باقری از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، الینا تاریخی از اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل و محمد مهدی محمدی پور از اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی دانش‌موزانی بودند که به نمایندگی از گروه‌های خود توسط مقامات مسئول مورد تقدیر قرار گرفتند.

