۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت نماینده ادوار

رئیس قوه مقننه با صدور پیامی درگذشت حجت‌الاسلام حبیب برومند نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حبیب برومند، نماینده ادوار سوم، چهارم و نهم مجلس را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت جانباز سرافراز و روحانی مجاهد، حجت‌الاسلام و المسلمین حبیب برومند، نماینده ادوار سوم، چهارم و نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گرمی، پارس‌آباد و بیله‌سوار و برادر شهید «سیف الدین برومند»، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن مرحوم در سال‌های دفاع مقدس و در عرصه خدمت به مردم و نظام اسلامی، با صداقت، اخلاص و روحیه انقلابی، منشأ خدمات ارزنده‌ای بود و یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان همواره در ذهن هم‌رزمان و همکارانش باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر خانواده محترم، مردم شریف حوزه انتخابیه، همکاران و دوستداران ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

