تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت نماینده ادوار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حبیب برومند، نماینده ادوار سوم، چهارم و نهم مجلس را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
درگذشت جانباز سرافراز و روحانی مجاهد، حجتالاسلام و المسلمین حبیب برومند، نماینده ادوار سوم، چهارم و نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گرمی، پارسآباد و بیلهسوار و برادر شهید «سیف الدین برومند»، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
آن مرحوم در سالهای دفاع مقدس و در عرصه خدمت به مردم و نظام اسلامی، با صداقت، اخلاص و روحیه انقلابی، منشأ خدمات ارزندهای بود و یاد و خاطره مجاهدتهای ایشان همواره در ذهن همرزمان و همکارانش باقی خواهد ماند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر خانواده محترم، مردم شریف حوزه انتخابیه، همکاران و دوستداران ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت میکنم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
