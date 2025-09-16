  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

جلوگیری از تضییع ۳ هزار میلیارد تومانی بیت‌المال در آذربایجان‌غربی

ارومیه - بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با ورود دستگاه قضایی از تضییع ۳ هزارمیلیارد تومانی بیت‌المال در استان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جهاد کشاورزی اعلام کرد: پرونده سنگین مالی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی که از سال ۱۴۰۰ با طرح دعوی یک شرکت پیمانکاری متخلف آغاز شده بود، با ورود قاطع دستگاه قضائی، امنیتی و نظارتی استان و پیگیری‌های حقوقی سازمان، در شعبه اول دیوان عالی کشور به نفع دولت مختومه شد.

این شرکت با جعل اسناد، تبانی، ارتشا و ارائه صورت وضعیت‌های خلاف واقع موفق به انعقاد قراردادهایی با سازمان‌های دولتی شده و حتی سازمان جهاد کشاورزی استان در سال ۱۴۰۱ حسب اجراییه به پرداخت بیش از ۱,۳۰۰ میلیارد تومان محکوم کرده بود. اما با کشف تخلفات و صدور احکام کیفری متعدد علیه مدیرعامل و عوامل دخیل، از تضییع بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بیت‌المال جلوگیری شد.

متهم اصلی پرونده به اتهام جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و استفاده از اسناد مجعول، در دادگاه تجدیدنظر استان به حبس و جزای نقدی وارده محکوم و حکم وی قطعی شده است.

