به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی خواجه‌ئیان ظهر سه شنبه در نشست کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین بیان کرد: پیشگیری از سقط‌جنین می‌تواند نقش بسزایی در رشد جمعیتی کشور ایفا کند.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: برای داشتن برنامه‌ریزی صحیح، دسترسی به آمار حدودی سقط عمدی جنین لازم است و پیشنهاد می‌شود این امر در قالب طرح تحقیقاتی با همکاری معاونت محترم تحقیقات و دانشکده پرستاری مامایی صورت گیرد.

هدی مشتاقی معاون دادستان بوشهر نیز اقدامات قضائی انجام شده در برخورد با متخلفین و مشکلات مرتبط در این حیطه را ارائه فرمودند.

همچنین محمد مهدی رضایی خدمات ارائه شده توسط مرکز مردمی نهاد نفس (نجات فرزندان سقط) را در قالب آمار ارائه کرد.

سومین کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین با محوریت بررسی نحوه قانونی برخورد با متخلفین در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دسترسی افراد به داروهای منجر به سقط عمدی جنین، برگزار شد.

در این نشست که کارشناس مسئول تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو، مدیر گروه مامایی، مدیر حقوقی دانشگاه، متخصص زنان و زایمان، کارشناس روابط عمومی دانشگاه، کارشناس مامایی معاونت درمان و کارشناسان واحد جوانی جمعیت و سلامت خانواده معاونت بهداشتی نیز حضور داشتند در خصوص مشکلات مربوطه و ارائه راهکارهای مناسب بحث و تبادل‌نظر شد و راهنمایی‌های معاون دادستان بوشهر مورداستفاده قرار گرفت.