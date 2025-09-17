به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دایی دایی در خصوص الکترونیکی شدن فرآیند قرعهکشی و امضای قراردادهای جوانی جمعیت اظهار کرد: فرآیند قرعهکشی و واگذاری قراردادهای جوانی جمعیت تا پیش از این به این صورت بود که متقاضیان به اداره کل مراجعه کرده و فرمهای مورد نظر را به صورت دستی تکمیل میکردند و در یک چرخه اداری پرونده بین ۱۲ تا ۱۳ نفر گردش داشت و در نهایت با ارسال به دبیرخانه به صورت دستی انجام میشد.
وی افزود: معایب این روند کندی و زمانبر بودن، عدم دقت در انجام کار، عدم صرفهجویی در هزینهها و امنیت پایینتر بود که طبق درخواست حوزه املاک، این فرایند به صورت الکترونیکی تبدیل شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: تسهیل، دقت بیشتر در انجام عملیات، مدیریت بهتر بر اطلاعات جمع آوری شده، جستجوی راحتتر، نگهداری آسانتر، نظم بیشتر، صرفهجویی در هزینهها، صرفهجویی در وقت، به حداقل رساندن خطا، امنیت بیشتر و رعایت حقوق عامه و عدم امکان دخل و تصرف در روند قرعه کشی ازجمله مزایای الکترونیکی شدن این روند است.
دائیدائی افزود: در این روش امکان اشتباه و تغییر متن قرارداد به صفر میرسد چون قراردادها فرمسازی شده و امکان بروز خطا و تغییر متن قرارداد وجود ندارد؛ همچنین هرگونه تغییر در متن قرارداد صرفاً با هماهنگی مقام عالی دستگاه و واحد انفورماتیک قابل انجام است.
وی بیان کرد: با الکترونیکی شدن امضای قرارداد، امکان ورود افراد غیر و دخل و تصرف غیرمجاز در فرمهای قرارداد در پروسه واگذاری به صفر میرسد، چرا که در طراحی گردش فرم، هر شخص فقط میتواند با دسترسی اختصاصی به آن بخش از فرم که مربوط به حوزه کاری خودش است، عملیات مربوط به آن قسمت را انجام دهد و سپس فرم را برای فرد بعدی ارسال کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: از آنجا که امضای متقاضیان نیز بهصورت الکترونیکی ثبت میشود، امکان جعل قرارداد و جعل اسناد توسط افراد متقاضی به صفر میرسد و امنیت صدور قرارداد بسیار بالا میرود همچنین الکترونیکی شدن قراردادها باعث میشود چرخه گردش پرونده مشخص باشد و به مسئولین مربوطه اجازه میدهد به راحتی بر مراحل کار نظارت داشته باشند.
