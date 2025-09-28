مهدی شجاع، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:دهستان اخترآباد که سالها در زمره مناطق محروم استان تهران قرار داشت، امروز با وجود بیش از یکهزار هکتار باغ پسته، به یکی از قطبهای کشاورزی استان تبدیل شده است.
بخشدار صفادشت در ادامه بیان کرد: سابقه پستهکاری در اخترآباد به حدود ۳۰ سال پیش بازمیگردد و در این مدت کشاورزان با تلاش فراوان باغهایی ایجاد کردند که امروز در ۸ روستای این دهستان پراکنده بوده و بالغ بر یکهزار هکتار وسعت دارد.
وی با بیان اینکه این باغها نقشی مهم در اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا کردهاند، افزود: کشاورزان همچنان با مشکلاتی نظیر کمبود آب پایدار، ضعف راههای دسترسی و نبود امکانات حفاظتی کافی مواجه هستند.
شجاع ادامه داد: یکی از دغدغههای جدی باغداران، تأمین امنیت باغها و لزوم دیوارکشی آنهاست که در این زمینه نیازمند حمایت وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل جهاد کشاورزی استان تهران، جهاد کشاورزی شهرستان ملارد، راهداری و اداره آب هستیم.
بخشدار صفادشت همچنین از برنامهریزی برای برگزاری چهارمین جشنواره پسته در اخترآباد خبر داد و گفت: این جشنواره در سالهای گذشته نیز برگزار شده و امسال تلاش داریم آن را با شکوه بیشتری برگزار کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که اخترآباد دیگر بهعنوان منطقه محروم شناخته نشود، بلکه بهعنوان یکی از قطبهای اصلی کشاورزی استان تهران مورد توجه قرار گیرد.
