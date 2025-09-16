به گزارش خبرنگار مهر، محسن سیلسپور ظهر سه شنبه در جلسهای با محوریت بررسی وضعیت کشاورزی و بهرهوری منابع پایه اظهار کرد: توسعه کشت پسته بهعنوان محصولی با نیاز آبی کم و بهرهوری بالای اقتصادی، یکی از راهکارهای مهم مقابله با تنش خشکی و افزایش بهرهوری منابع پایه در استان است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بیان کرد: تنش خشکی امروز مهمترین چالش کشاورزی کشور و استان تهران است و نمیتوان از وقوع آن جلوگیری کرد. وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین امنیت غذایی کشور است و امنیت غذایی یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت ملی محسوب میشود.
وی افزود: شیوههای سنتی کشاورزی دیگر پاسخگو نیست و برای افزایش بهرهوری و تأمین امنیت غذایی، راهی جز حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان نداریم. مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران نیز سیاست برنامهمحور را جایگزین پروژهمحوری کرده و چهار برنامه اصلی را دنبال میکند؛ کاهش مخاطرات استفاده از پساب در اراضی کشاورزی، مدیریت تنشهای محیطی از جمله خشکی، توسعه گلخانهها و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در تولید محصولات زراعی و باغی است.
سیلسپور با تاکید بر اهمیت کشت پسته گفت: پسته یکی از محصولاتی است که بهرهوری اقتصادی آب در آن به شدت بالاست. در حالی که نرخ جهانی بهرهوری اقتصادی آب بین دو تا سه دلار به ازای هر مترمکعب است، در ایران این رقم پایینتر است و پسته میتواند نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان ایفا کند.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اضافه کرد: پسته در مناطقی که به دلیل محدودیت خاک یا شوری امکان کشت سایر محصولات وجود ندارد، میتواند محصول اقتصادی اصلی باشد. توسعه کشت پسته در جنوب شهرستان تهران نشان میدهد این محصول میتواند به افزایش بهرهوری منابع پایه و درآمد کشاورزان کمک کند.
وی گفت: با استفاده از دانش و فناوریهای نوین، میتوانیم بهرهوری منابع پایه را افزایش داده و کشاورزی استان تهران را به سمت پایداری و اقتصادمحوری هدایت کنیم.
