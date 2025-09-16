به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا عصر سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه سنندج، بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی این استان تأکید و اظهار کرد: این موضوع در اولویت اصلی فعالیت‌های این مجموعه قرار دارد.

وی افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان برنامه‌های مختلفی را برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های غنی تاریخی، طبیعی و هنری استان به اجرا درآورده است.

طالب‌نیا با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری کردستان گفت: استان کردستان به دلیل ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود، همواره یکی از مقاصد مهم گردشگری در کشور به شمار می‌رود و ما در تلاشیم تا با معرفی این ظرفیت‌ها، زمینه را برای جذب بیشتر گردشگران فراهم کنیم.

وی در ادامه افزود: این برنامه‌ها علاوه بر معرفی جاذبه‌های گردشگری، به دنبال ارتقای آگاهی عمومی در خصوص ارزش‌های فرهنگی استان و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی برای مردم منطقه هستند.

به گفته وی، این اقدامات به‌ویژه در جهت ایجاد اشتغال پایدار و ارتقا سطح زندگی مردم کردستان انجام می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف، همکاری با نهادهای فرهنگی، مذهبی و رسانه‌ای استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

طالب‌نیا تأکید کرد: همه تلاش‌ها بر توسعه پایدار گردشگری و حفظ هویت فرهنگی استان متمرکز شده است و این امر تنها با همکاری همه‌جانبه نهادها و مردم محقق خواهد شد.

وی در پایان این دیدار از آمادگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان برای همکاری با تمامی ارگان‌ها و افراد علاقه‌مند به حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری استان خبر داد.