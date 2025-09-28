به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان در شهرستان قروه اظهار کرد: میراث فرهنگی یکی از ارکان اصلی توسعه استان کردستان است که سال‌ها به آن توجه ویژه‌ای نشده است.

وی افزود: در یک دهه اخیر، تمرکز عمده فعالیت‌های حوزه میراث فرهنگی استان بر مناطق غربی مانند مریوان و بانه بوده است، در حالی که شرق استان با وجود ظرفیت‌های فراوان، متاسفانه از توجهات کمتری برخوردار شده است.

وی خاطر نشان کرد: به شخصه در مدت ده سالی که در اورامان فعالیت داشتم، توانستیم بسیاری از ظرفیت‌های این منطقه را شناسایی کرده و اکنون این منطقه به بهره‌برداری در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان افزود: در همین راستا و به مناسبت هفته گردشگری، تصمیم گرفتیم تا تورهای رسانه‌ای را برگزار کرده و ظرفیت‌های مختلف شهرستان‌ها را معرفی کنیم، اولین تور رسانه‌ای ما در شهرستان قروه برگزار شد، که به همت اعضای شورای شهر قروه، شهرداری و فرمانداری، این بستر فراهم شد.

طالب‌نیا با اشاره به اهمیت نقد و بررسی وضعیت گردشگری استان، خاطرنشان کرد: هدف ما فقط معرفی ظرفیت‌ها نیست، بلکه باید نقاط ضعف را نیز شناسایی کرده و با تلاش بیشتر آن‌ها را برطرف کنیم و ما هیچ ترسی از نقد نداریم و این نقدها به ما کمک می‌کنند تا در مسیر بهبود حرکت کنیم.

کردستان ذخیره‌گاه فرهنگی کشور است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان در ادامه گفت: گردشگری فرهنگی یکی از محورهای اصلی توسعه در ایران است و کشور ما با تاریخ و تمدنی غنی نظیر تخت جمشید، گنبد سلطانیه و اورامان می‌تواند به عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران فرهنگی مطرح شود و در کردستان نیز همین ظرفیت‌ها را داریم و استان ما می‌تواند به عنوان ذخیره‌گاه فرهنگی ایران شناخته شود.

وی همچنین بر لزوم توسعه صنایع دستی در استان تأکید کرد و گفت: ما در کردستان باید به صنایع دستی مانند گلیم‌بافی، ارغوان‌بافی و سفالگری توجه بیشتری داشته باشیم و این صنایع را در کنار گردشگری توسعه دهیم و در همین راستا، برنامه داریم تا در هر شهرستان، بازارچه‌ای دائمی برای صنایع دستی راه‌اندازی کنیم.

طالب‌نیا همچنین از برنامه‌های آتی خود برای تقویت آموزش در حوزه صنایع دستی خبر داد و افزود: یکی از اولویت‌های ما این است که از ظرفیت روستاها بهره‌برداری کنیم و در مناطقی که کمبود زیرساخت‌های کشاورزی و دامداری دارند، کارگاه‌های تولید صنایع دستی راه‌اندازی کنیم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری رسانه‌ها و مسئولان محلی، اظهار داشت: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی استان دارند و باید تلاش کنیم تا این ظرفیت‌ها به درستی به مردم و گردشگران معرفی شوند.