ازهاری: توسعه گردشگری محور اصلی تحول اقتصادی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه چهارشنبه در آیین بزرگداشت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری که با حضور فعالان و دستاندرکاران این حوزه در شهر سنندج برگزار شد، گردشگری را یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار استان دانست و گفت: استان کردستان به دلیل برخورداری از جاذبههای طبیعی بینظیر، آثار تاریخی فاخر و فرهنگ غنی و متنوع، ظرفیت بالایی برای توسعه صنعت گردشگری دارد که میتواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه کمک شایانی کند.
وی با اشاره به برخی از جاذبههای شاخص استان همچون دریاچه زریوار، غار کرفتو و منطقه ثبتشده جهانی هورامان، افزود: این ظرفیتها تنها بخشی از پتانسیلهای گردشگری کردستان هستند و اگر زیرساختهای لازم در این حوزه توسعه یابند، میتوانیم زمینه ماندگاری و افزایش مدت اقامت گردشگران در استان را فراهم کنیم.
معاون اقتصادی استاندار کردستان، بر لزوم رعایت استانداردهای اولیه گردشگری تأکید کرد و اظهار داشت: فراهمسازی امکانات اقامتی، خدمات مناسب رفاهی، حملونقل ایمن و همچنین نحوه برخورد حرفهای با گردشگران، از جمله مولفههایی است که میتواند تجربه سفر به کردستان را به خاطرهای ماندگار تبدیل کند.
ازهاری همچنین به اهمیت حفظ منابع طبیعی و محیطزیست در توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: حفظ طبیعت بکر کردستان نهتنها مسئولیتی همگانی است، بلکه بهعنوان یک دارایی ارزشمند در توسعه پایدار گردشگری باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: استانداری کردستان از تمامی ظرفیتها و منابع موجود برای حمایت از صنعت گردشگری بهره خواهد گرفت و آماده همکاری با بخش خصوصی و فعالان این حوزه برای ایجاد بسترهای مناسب در جهت جذب و نگهداشت گردشگر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تعامل میان نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و مردم، کردستان به یکی از مقاصد گردشگری برجسته در کشور و حتی منطقه تبدیل شود.
نظر شما