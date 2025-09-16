  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

ریابکوف: هیچ دلیلی برای حذف آمریکا از فهرست کشورهای غیردوست وجود ندارد

معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد: هیچ دلیلی برای حذف آمریکا از فهرست کشورهای غیردوست وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: غرب درک کافی از رزمایش‌های نظامی روسیه و بلاروس ندارد.

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: در حال حاضر در موضوع رفع عوامل تنش زا بین روسیه و آمریکا موانعی وجود دارد؛ اما خوشبختانه طرف آمریکایی برای ادامه گفتگو با مسکو تمایل نشان می‌دهد. اظهارات ترامپ مبنی بر درخواست از اروپا برای توقف خرید نفت روسیه موضوع جدیدی نیست و دلیلی برای گمانه‌زنی‌های غیرضروری وجود ندارد.

سرگئی ریابکوف، در ادامه افزود: در حال حاضر هیچ دلیلی برای صحبت در مورد حذف آمریکا از فهرست کشورهای غیردوست وجود ندارد، روسیه و آمریکا اکنون در ابتدای مسیر هستند.

