به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضائی قوه قضائیه در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره عفو معیاری اظهارداشت: رئیس قوه قضائیه بارها تاکید داشته اند که در برخورد با مجرمین اگر جرم مهم باشد و امنیت فکری و جانی جامعه را به خطر می‌اندازد باید برخورد قاطع صورت گیرد ولی در جرایم دیگر باید به نوعی برخورد شود که زمینه بازگشت فرد به جامعه از بین نرود.

معاون قوه قضائیه گفت: عفو معیاری عمدتاً دو ویژگی ممتاز دارد به همین دلیل باعث شد، قوه قضائیه از عفو مصداقی به عفو معیاری تغییر رویکرد دهد. اولین ویژگی عفو معیاری این است که در اعمال عفو یک شفافیت که موجب رضایتمندی جامعه هدف که همان محکومان هستند، وجود دارد. زمانی که معیارها مطرح می‌شود هر فردی که دارای معیارهای لازم باشد، خودش متوجه می‌شود که مشمول عفو شده است و اگر معیارهای را نداشته باشد باز هم خود فرد متوجه آن می‌شود. دوم اینکه در عفو معیاری دایر شمول افراد بیشتر از عفو مصداقی است.

مظفری بیان داشت: هدف از اعلام عفو معیاری این بوده است که تعدادی بیشتری از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تعزیرات و سازمان قضائی نیروهای مسلح از عفو برخوردار شوند. در این مرحله محکومان آزاد و یا بخشی از محکومیت آنها مشمول تخفیف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای عفو معیاری اخیر هوشمندانه و هدفمند بوده و دستورالعمل‌ها در چند بخش تهیه شده است، گفت: نگاه رهبر انقلاب به آحاد جامعه حتی افرادی که مجرم هستند، نگاه پدرانه است. در جنایت امنیتی با ۲ شرط افراد مشمول عفو می‌شوند که یک رویکرد اقتداری برای حاکمیت است. شرط اول این است که از زمان محکومیت قطعی افراد حداقل ۵ سال سپری شده باشد. شرط دوم این است که در این مدت ۵ سال فرد اصرار بر موضع قبلی خود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از معیارها در این عفو، سن محکومان عادی است، عنوان کرد: اگر افرادی در سن بالا قرار دارند در چنین شرایطی می‌توانند از این عفو برخوردار شوند و معیار دیگر، اجرای بخشی از محکومیت‌ها است بدین معنا که محکومین به حبس، جزای نقدی، شلاق و یا هر محکومیت دیگری دارند باید بخشی از محکومیت خود را گذرانده باشند و بخشی از حکم اجرا شده باشد و عفو نسبت به باقی مانده مجازات آنها اعمال شود.

مظفری بیان داشت: افرادی که جرم جاسوسی و یا همکاری با دولت متخاصم داشته اند مشمول عفو معیاری نمی‌شوند. سارقین مسلح و سابقه دار، افرادی که جرایم کلان مربوط به مواد مخدر داشته و یا در تشکیل فساد نقش داشته اند و امنیت شهروندان را هدف قرار داده‌اند نیز مشمول عفو معیاری نیستند.

وی بیان داشت: همچنین برخورد قاطع با مجرمین حرفه‌ای صورت می‌گیرد و مجرمان پرونده‌های کثیر الشاکی و کلان اقتصادی مشمول عفو معیاری نمی‌شوند.

معاون قوه قضائیه اعلام کرد: معیارها برای عفو توسط هیئت‌های متخصص، کارشناس بررسی و با نظارت رئیس قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

مظفری گفت: سالانه ۱۴ مناسبت برای عفو در کشور وجود دارد و میانگین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر از مزایای عفو برخوردار می‌شوند ولی در عفو معیاری یک جا تعداد زیادی عفو می‌شوند.

وی گفت: برخی از محکومین به اعدام نیز در صورت دارا بودن شرایطی می‌توانند از عفو معیاری بهره‌مند شوند.