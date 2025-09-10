عفو معیاری چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضائیه با مقام معظم رهبری است.
با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه لیست عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خدمت رهبر انقلاب اسلامی اعلام شد و با موافقت ایشان جمع کثیری از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از محکومان امنیتی که در دورههای قبل معمولاً مشمول عفو قرار نمیگرفتند، با دو شرط، مشمول عفو میشوند.
به گفته حجتالاسلام والمسلمین مظفری، معاون قضائی قوه قضائیه، در این دوره، عفو معیاری پیشنهاد و در نظر گرفته شد که جمع کثیری از محکومان و مجرمان را شامل میشود.
عفوهایی که از سوی رئیس قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد میشود دو قِسم است.
قسمت اول عفوهای موردی هستند.منظور از عفوهای موردی یعنی این که از ابتدا برای هر فرد محکوم یک پرونده مستقل تشکیل میشود و در کمیسیون مرکزی عفو قوه قضائیه مورد بررسی قرار میگیرد، اگر اعضای کمیسیون این افراد را واجد شرایط عفو تشخیص بدهند در مناسبتهای مختلف که در آئیننامه آمده است، اسامی این افراد برای رئیس قوه قضائیه ارسال میشود و در نهایت با نظر ریاست قوه قضائیه فهرست نهایی نام این اشخاص خدمت مقام معظم رهبری منعکس میشود و معظم له در نهایت از باب لطف و محبت با عفو یا تخفیف مجازات این افراد موافقت میکنند.
قِسم دوم عفوهایی که خدمت مقام معظم رهبری اعلام میشود عفوهای معیاری است. در عفوهای معیاری پروندههای اشخاص به تفکیک مورد بررسی قرار نمیگیرد بلکه رئیس قوه قضائیه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام میدارند و براساس آن معیارها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضائی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق میدهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع میشوند اعلام و نتیجه این محبت رهبری و رأفت اسلامی را درباره آنان اِعمال میدارند.
مشمولان این عفو محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که با وجود سوابق و شرایطی که با آن معیارها تطبیق داشته باشد، در واقع مشمول عفو خواهند شد.
در عفوهای معیاری جمعیت بیشتری از محکومان مورد عفو قرار میگیرند.
