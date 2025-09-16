هشدار هواشناسی کرمانشاه نسبت به نفوذ غبار و کاهش محسوس دما

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی منطقه اظهار داشت: از روز چهارشنبه تا شنبه هفته آینده، امواجی ناپایدار به تناوب جو استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار می‌دهند که پیامدهای مختلفی از جمله رشد ابر، وزش باد و بروز پدیده گردوخاک محلی را به همراه خواهند داشت.



وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شرایط جوی در این مدت می‌تواند زمینه‌ساز نفوذ غبار به جو استان نیز باشد که این موضوع به‌ویژه در مناطق مرزی کرمانشاه مشهودتر خواهد بود. زورآوند یادآور شد: احتمال وقوع چنین پدیده‌ای در روزهای جمعه و شنبه بیشتر از سایر روزها پیش‌بینی می‌شود.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به تغییرات دمایی پیش رو گفت: دمای هوا تا روز پنجشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت و در حد نوسانات معمول روزانه باقی می‌ماند، اما از ظهر جمعه تا اوایل هفته آینده شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.



وی خاطرنشان کرد: کاهش دما در روزهای شنبه و یکشنبه محسوس‌تر خواهد شد و انتظار می‌رود شهروندان به‌ویژه در مناطق سردسیر استان خود را برای شرایط خنک‌تر و کاهش دما آماده کنند.



زورآوند همچنین توصیه کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش بادهای همراه با گردوخاک و امکان نفوذ غبار به استان، به‌ویژه در نواحی مرزی، شهروندان از قرار گرفتن طولانی‌مدت در هوای آزاد پرهیز کنند و گروه‌های حساس همچون سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی احتیاط‌های لازم را در این روزها مدنظر داشته باشند.



به گفته وی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز لازم است اقدامات پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهند تا تبعات ناشی از کاهش کیفیت هوا و تغییرات دمایی به حداقل برسد.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تأکید کرد: اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های تکمیلی در روزهای آینده از طریق اداره‌کل هواشناسی استان به اطلاع عموم مردم خواهد رسید و توصیه می‌شود همشهریان اخبار رسمی را از منابع معتبر پیگیری کنند.