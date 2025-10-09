هوای کرمانشاه تا اواسط هفته آینده پایدار است

علی‌محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان تا اواسط هفته آینده عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد بود.

وی افزود: طی ساعاتی از فردا (جمعه) و در نواحی مرزی، احتمال همراهی هوا با غبار نسبتاً رقیق وجود دارد که انتظار می‌رود موقت و محدود باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: متوسط دمای هوا تا روز یکشنبه روندی کاهشی خواهد داشت، اما از روز دوشنبه تا سه‌شنبه، در بیشتر نقاط استان افزایش جزئی دما پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند در پایان تأکید کرد: شرایط پایدار جوی، فرصت مناسبی برای انجام فعالیت‌های کشاورزی و عمرانی فراهم می‌کند و تا اواسط هفته آینده، پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان انتظار نمی‌رود.