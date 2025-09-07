به گزارش خبرگزاری مهر، اختر اسماعیل زاده، در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان با محوریت پروژه مهر اعلام کرد: در طرح شهید عجمیان تعداد ۵ هزار دسته صندلی، ۵ هزار کفی و ۵ هزار رویه صندلی تهیه شده، ۲۸ تن رنگ برای رنگ‌آمیزی ۱۷۵۰ مترمربع خریداری شده، برنامه‌ریزی برای آسفالت ۲۰ هزار مترمربع صورت گرفته و ۶۰ سرویس بهداشتی دوچشمه کانکسی آماده‌سازی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در پست‌های کارشناسی سوادآموزی، خواستار تسریع در ارسال صورتجلسات شورای پشتیبانی، گروه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات شد و بر برگزاری به‌موقع امتحانات و صدور ابلاغ‌ها تأکید کرد.

اسماعیل‌زاده، همچنین بر ارسال برنامه‌های امتحانی سوادآموزی و نظارت مستمر توسط کارشناسان بازرسی و حراست بر حوزه‌های امتحانی تأکید کرد و افزود: در خصوص جذب آموزش‌دهندگان به‌صورت حق‌التدریس، منتظر ارسال دستورالعمل هستیم.

دبیر نهضت مردمی‌سازی مدرسه‌سازی نیز با اشاره به اهمیت توسعه عدالت آموزشی، خواستار برگزاری منظم و هفتگی جلسات نهضت، ارزیابی و پایش مستمر فرایندهای اجرایی شد.