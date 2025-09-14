بیش از ۶ هزار مدرسه در استان کرمان آماده پذیرش دانش آموزان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرحبخش، در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان گفت: طرح برخی شایعات و مطالب در خصوص فعالیت غیرحضوری مدارس از اساس کذب و غیرواقعی است و فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان کرمان از نخستین روز سال تحصیلی جدید (مهرماه) با حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس آغاز می‌شود.

وی افزود: سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر استان کرمان در روز سه شنبه (اول مهرماه) و با حضور پرشور و نشاط دانش آموزان و معلمان آغاز می‌شود.

فرحبخش، با بیان اینکه شایع شده مدارس در ابتدای سال تحصیلی امسال به صورت مجازی برگزار می‌شود افزود: تمامی مدارس در دوره‌های مختلف به صورت کاملاً حضوری بوده و به هیچ عنوان فعالیت مدارس به صورت مجازی نخواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه اولیا و دانش آموزان توصیه کرد که به این شایعه‌ها توجه نکنند گفت: امیدواریم مهرماه سال تحصیلی جدید با شور و نشاط خاصی برگزار شود.

فرحبخش، ادامه داد: جشن شکوفه‌ها روز ۳۱ شهریور ماه ویژه بیش از ۶۵ هزار دانش آموز کلاس اولی در سراسر استان کرمان برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه جاری در سراسر استان خبر داد.