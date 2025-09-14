  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

بیش از ۶ هزار مدرسه در استان کرمان آماده پذیرش دانش آموزان هستند

بیش از ۶ هزار مدرسه در استان کرمان آماده پذیرش دانش آموزان هستند

کرمان- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: غیرحضوری شدن مدارس در مهرماه کذب است و تعداد ۶ هزار و ۲۰ مدرسه آماده پذیرش بیش از ۶۸۰ هزار دانش آموز در استان کرمان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرحبخش، در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان گفت: طرح برخی شایعات و مطالب در خصوص فعالیت غیرحضوری مدارس از اساس کذب و غیرواقعی است و فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان کرمان از نخستین روز سال تحصیلی جدید (مهرماه) با حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس آغاز می‌شود.

وی افزود: سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر استان کرمان در روز سه شنبه (اول مهرماه) و با حضور پرشور و نشاط دانش آموزان و معلمان آغاز می‌شود.

فرحبخش، با بیان اینکه شایع شده مدارس در ابتدای سال تحصیلی امسال به صورت مجازی برگزار می‌شود افزود: تمامی مدارس در دوره‌های مختلف به صورت کاملاً حضوری بوده و به هیچ عنوان فعالیت مدارس به صورت مجازی نخواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه اولیا و دانش آموزان توصیه کرد که به این شایعه‌ها توجه نکنند گفت: امیدواریم مهرماه سال تحصیلی جدید با شور و نشاط خاصی برگزار شود.

فرحبخش، ادامه داد: جشن شکوفه‌ها روز ۳۱ شهریور ماه ویژه بیش از ۶۵ هزار دانش آموز کلاس اولی در سراسر استان کرمان برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه جاری در سراسر استان خبر داد.

کد خبر 6588653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها