ثبت نام بیش از ۶۵۵ هزار دانش آموز در مدارس استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، ظهر دوشنبه در تشریح اقدامات و برنامه‌های گسترده پروژه مهر به خبرنگاران گفت: پروژه مهر یک حرکت بزرگ اجتماعی، فرهنگی و تربیتی است که بنیان‌گذار یک سال تحصیلی موفق خواهد بود.

وی افزود: آماده‌سازی به‌موقع مدارس علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و جلوگیری از اتلاف انرژی، موجب می‌شود هفته‌ها و حتی ماه‌های نخست سال تحصیلی به جای صرف در امور اداری و سازماندهی، به طور کامل در مسیر آموزش و تربیت دانش‌آموزان قرار گیرد.

فرحبخش، با بیان اینکه نظم، زیبایی و آمادگی فضای مدرسه به دانش‌آموزان احساس ارزشمندی و اهمیت می‌بخشد، افزود: مدرسه منظم و آراسته، خود بخشی از آموزش‌های غیرمستقیم تربیتی است که حس قانونمندی، احترام و اعتماد را در ذهن دانش‌آموزان نهادینه می‌کندو

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: از سوی دیگر والدین نیز با مشاهده آمادگی کامل مدارس، فرزندان خود را با آرامش خاطر بیشتری به محیط آموزشی می‌سپارند که این امر نوعی سرمایه اجتماعی ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.

فرحبخش، توانمندسازی معلمان را یکی از اولویت‌های اصلی استان کرمان برشمرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه روش‌های نوین تدریس، سنجش، فناوری‌های آموزشی و آشنایی با هوش مصنوعی در تابستان امسال از جمله برنامه‌های شاخص بوده که با هدف ارتقای کیفیت آموزش و به‌روز رسانی مهارت‌های معلمان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه سرانه دانش‌آموزی نیز نسبت به سال گذشته چهار برابر افزایش یافته افزود: همه مدارس استان کرمان با اولویت مدارس کمتر برخوردار، این اعتبارات را دریافت کرده‌اند.

وی همچنین از ثبت سفارش کتب درسی برای ۶۵۵ هزار و ۷۰۱ دانش آموز در استان کرمان خبر داد و گفت: هیچ دانش‌آموزی در روز نخست مهر بدون کتاب درسی نخواهد بود.

فرحبخش، برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس، جشن شکوفه‌ها ویژه کلاس اولی‌ها، جشن جوانه‌ها برای پایه هفتم، برگزاری زنگ مهر، زنگ نماز و زنگ ایثار را از برنامه‌های محوری آغاز سال تحصیلی برشمرد و با تأکید بر لزوم همراهی همه دستگاه‌ها در اجرای پروژه مهر گفت: همکاری فرمانداران، شهرداران، نیروی انتظامی، پلیس راهور، شهرداری‌ها و صداوسیمای مرکز کرمان برای پوشش رسانه‌ای، نقش مهمی در بازگشایی منظم و باکیفیت مدارس دارد.

