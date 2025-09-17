واردات لوازم پکیج از چین؛ راهنمای صفر تا صد خرید و ترخیص

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازار قطعات و لوازم پکیج در ایران طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و نیاز به قطعات باکیفیت و مقرونبهصرفه، بیش از پیش احساس میشود. واردات لوازم پکیج از چین به دلیل تنوع بالا، قیمت رقابتی و امکان تأمین در حجمهای مختلف، به یکی از روشهای اصلی تأمین این بازار تبدیل شده است. بسیاری از واردکنندگان قطعات یدکی پکیج، قطعات کلیدی مانند پمپ پکیج، برد الکترونیکی و سنسورهای حرارتی را از چین تهیه میکنند.
چرا واردات لوازم پکیج از چین بهترین انتخاب برای بازار ایران است؟
قیمت رقابتی
تنوع محصول
انعطاف در حجم سفارش
امکان درج برند اختصاصی (Private Label)
دسترسی آسان به تأمینکنندگان
پوشش طیف کامل قطعات پکیج
چه قطعاتی از پکیج بیشتر از چین وارد میشوند؟
|
قطعه
|
توضیح کوتاه
|
اهمیت در بازار ایران
|
پمپ پکیج (مانند GRUNDFOS چینی یا OEM)
|
وظیفه گردش آب در مدار گرمایش را بر عهده دارد.
|
یکی از پرمصرفترین و پرفروشترین قطعات، به دلیل استهلاک بالا.
|
برد الکترونیکی
|
کنترل عملکرد کلی پکیج شامل مشعل، پمپ و سنسورها.
|
خرابی برد رایج است و تقاضای بالایی برای تعمیر یا تعویض آن وجود دارد.
|
ترموستات و سنسور NTC
|
اندازهگیری دمای آب و ارسال سیگنال به برد.
|
قیمت مناسب و مصرف بالا باعث شده واردات آن مقرونبهصرفه باشد.
|
پرشر سوئیچ آب و هوا
|
کنترل فشار سیستم آب و دودکش.
|
برای ایمنی پکیج حیاتی است و در تعمیرات کاربرد زیادی دارد.
|
مبدل حرارتی اصلی و ثانویه
|
انتقال گرما از مشعل به آب سیستم گرمایش و مصرفی.
|
خرابی آن به دلیل رسوبگیری شایع است و جایگزینی آن پرتقاضا است.
مراحل واردات لوازم پکیج از چین
برای موفقیت در واردات لوازم پکیج از چین، باید مراحل واردات را دقیق و گامبهگام انجام داد تا از مشکلات گمرکی، کیفیت پایین قطعات یا تاخیر در تحویل جلوگیری شود. مراحل اصلی به شرح زیر است:
۱: جستجوی تأمینکننده معتبر
از طریق پلتفرمهایی مثل Alibaba یا Made-in-China و همچنین شرکتهای بازرگانی چون شرکت بازرگانی آستریا، تولیدکنندگان یا تأمینکنندگان قطعات یدکی پکیج را پیدا کنید. در این مرحله بررسی سابقه کاری و رتبهبندی فروشنده بسیار مهم است.
۲: دریافت پیشفاکتور ( Proforma Invoice)
پس از انتخاب تأمینکننده، پیشفاکتور شامل مشخصات فنی، قیمت، شرایط پرداخت و تحویل را دریافت کنید تا مراحل ثبت سفارش آغاز شود.
۳: ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت
برای کالاهای مجاز، ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران الزامی است. این مرحله شامل وارد کردن اطلاعات کالا، کشور مبدأ، تعرفه گمرکی و جزئیات حمل است.
۴: بررسی کد تعرفه ( HS Code) و اخذ مجوز در صورت نیاز
کد تعرفه گمرکی تعیینکننده میزان حقوق ورودی و نیاز به مجوزهای خاص (مانند استاندارد یا بهداشت) است.
۵: انجام حواله ارزی یا پرداخت با واسطه
پرداخت میتواند از طریق صرافیهای مجاز، حواله بانکی یا روشهای جایگزین انجام شود. توصیه میشود با تأمینکنندهای که شرایط پرداخت منعطف دارد، همکاری کنید.
۶: انتخاب روش حمل (هوایی یا دریایی)
انتخاب روش مناسب حمل بسته به حجم و ابعاد قطعات و مدت زمان تحویل.
حمل دریایی از چین: مناسب برای واردات عمده و حجم بالا با هزینه کمتر اما زمان بیشتر.
حمل هوایی از چین: مناسب برای قطعات کوچک و حساس که زمان تحویل سریعتری نیاز دارند.
۷: ترخیص کالا از گمرک و تحویل در انبار ایران
پس از رسیدن محموله به بندر یا فرودگاه، اظهارنامه گمرکی ثبت و حقوق ورودی پرداخت شده و سپس کالا ترخیص و به انبار منتقل میشود.
نکات مهم در انتخاب تأمینکننده چینی برای واردات لوازم پکیج از چین
انتخاب یک تأمینکننده معتبر و مطمئن، مهمترین عامل موفقیت در واردات قطعات یدکی پکیج از چین است. توجه به نکات زیر میتواند ریسک خرید را به حداقل برساند:
بررسی اعتبار فروشنده در پلتفرمهای بینالمللی
قبل از هرگونه پرداخت، امتیاز، نظرات مشتریان قبلی و سابقه کاری تأمینکننده را در وبسایتهایی مانند Alibaba، Made-in-China یا Global Sources بررسی کنید.
نمونهگیری قبل از سفارش عمده
دریافت نمونه از قطعات پکیج (مثل پمپ یا برد الکترونیکی) پیش از خرید انبوه، کیفیت واقعی محصول را مشخص میکند و از زیان احتمالی جلوگیری میکند.
ترجیح خرید از تولیدکننده بهجای دلال
خرید مستقیم از کارخانه، هم باعث کاهش هزینه و هم تضمین کیفیت میشود. دلالها ممکن است محصولات را با قیمت بالاتر و کیفیت پایینتر و یا با قیمت کمتر و کیفیت پایین عرضه کنند.
هماهنگی استانداردها با نیاز بازار ایران
قطعات باید با استانداردهای فنی و ایمنی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران سازگار باشند تا در مرحله ترخیص دچار مشکل نشوید.
امکان درج برند اختصاصی روی بستهبندی ( Private Label)
بسیاری از تولیدکنندگان چینی امکان چاپ برند اختصاصی شما را روی جعبه یا محصول فراهم میکنند که برای بازاریابی و ایجاد هویت تجاری بسیار مهم است.
گمرک و تعرفه واردات قطعات پکیج از چین
برای موفقیت در واردات لوازم پکیج از چین، آشنایی با کدهای HS (Harmonized System Code) و نرخ حقوق ورودی هر قطعه ضروری است. این اطلاعات به شما کمک میکند هزینههای ترخیص کالا را بهطور دقیق برآورد کنید و از مشکلات گمرکی جلوگیری شود.
|
قطعه پکیج
|
کد HS
|
توضیحات
|
نرخ حقوقی ورودی (بر اساس تعرفه ۱۴۰۴)
|
پمپ پکیج (Boiler Pump)
|
۸۴۱۳۷۰
|
پمپهای سانتریفیوژ مخصوص سیستم گرمایشی
|
حدود ۱۵٪
|
برد الکترونیکی (PCB)
|
۸۵۳۷۱۰
|
تابلو یا برد الکتریکی برای کنترل پکیج
|
حدود ۲۰٪
|
ترموستات و سنسور NTC
|
۹۰۳۲۱۰
|
ترموستاتها و ابزار کنترل دما
|
حدود ۱۵٪
|
پرشر سوئیچ آب و هوا
|
۹۰۳۲۸۹
|
دستگاههای اندازهگیری فشار
|
حدود ۲۰٪
|
مبدل حرارتی
|
۸۴۱۹۵۰
|
شیرهای کنترل جریان آب و گاز
|
حدود ۱۵٪
|
شیر سهراهه (Three-way valve)
|
۸۴۸۱۸۰
|
شیرهای کنترل جریان آب و گاز
|
حدود ۱۵٪
مزایا و ریسکهای واردات لوازم پکیج از چین
واردات لوازم پکیج از چین مزایا و ریسکهای خاص خود را دارد که پیش از شروع فعالیت باید به دقت بررسی شوند.
مزایا:
قیمت رقابتی: هزینه واردات لوازم پکیج از چین نسبت به بازارهای دیگر پایینتر است و امکان حاشیه سود مناسب برای واردکننده ایرانی فراهم میشود.
تنوع محصول: چین تولیدکننده گستردهای از انواع قطعات پکیج است و امکان انتخاب محصولات متناسب با نیاز بازار ایران وجود دارد.
امکان درج برند اختصاصی ( Private Label): برخی تولیدکنندگان چینی اجازه چاپ برند شما روی بستهبندی را میدهند که برای بازار ایران بسیار مفید است.
حمایت از تامینکننده مستقیم: خرید مستقیم از کارخانه کاهش ریسک واسطهها و افزایش کیفیت محصول را به همراه دارد.
ریسکها:
کیفیت نامتوازن: بعضی قطعات ممکن است از استانداردهای لازم بازار ایران پایینتر باشند. این قطعات نیازمند کنترل کیفیت شدید هستند.
تاخیر در حمل و نقل: مشکلات گمرکی یا تاخیرهای حمل دریایی و هوایی میتواند برنامه تأمین شما را مختل کند.
ریسک نوسانات ارزی: تغییرات نرخ ارز، هزینه واردات لوازم پکیج را افزایش میدهد.
مشکلات تامینکننده: در صورت خرید از فروشنده نامعتبر، ریسک عدم تحویل کالا یا ارسال قطعات معیوب وجود دارد.
برای کاهش این ریسکها، حتماً از تامینکننده نمونه اولیه درخواست کنید، اعتبار فروشنده را نیز در پلتفرمهای بینالمللی بررسی کنید و قراردادهای دقیق و با ذکر جزییات داشته باشید.
نتیجهگیری نهایی
واردات لوازم پکیج از چین فرصت مناسبی برای کسب سود در بازار ایران محسوب میشود، به شرطی که با دقت مراحل واردات، انتخاب تامینکننده و کنترل کیفیت انجام شود. چین به دلیل قیمت رقابتی، تنوع بالا و امکان درج برند اختصاصی (Private Label) گزینهای جذاب برای واردکنندگان است. با این حال، ریسکهایی مانند نوسانات ارزی، تاخیر در حمل و نقل و کیفیت نامتوازن قطعات باید مدیریت شوند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
